Sviatok v USA a Wall Street je zatvorený

Dnes zostávajú americké finančné trhy zatvorené z dôvodu štátneho sviatku, a na Wall Street sa tak neobchoduje. Investori sa vrátia k aktivite v utorok, no už teraz je zrejmé, že nadchádzajúce dni môžu priniesť výrazné zvýšenie volatility. Piatková seansa sa skončila zmiešane, pričom pozornosť trhu sa sústredila najmä na najnovšie makroekonomické dáta z USA.
Januárová inflácia ukázala pomalší než očakávaný rast cien, čo však v súčasnom prostredí neznamená automatický obrat v menovej politike. Naopak, nižšia inflácia môže Fedu poskytnúť priestor na zachovanie opatrného prístupu bez tlaku na rýchle znižovanie úrokových sadzieb. Veľmi silná správa z trhu práce zverejnená začiatkom týždňa navyše potvrdila dobrú kondíciu americkej ekonomiky a posilnila argumenty pre zdržanlivosť pri uvoľňovaní menovej politiky. Trh aktuálne započítava maximálne dve zníženia sadzieb v tomto roku, čo poukazuje na obmedzené očakávania rozsahu uvoľnenia.
Tento týždeň sa pozornosť sústredí na ďalšie dôležité makroekonomické publikácie. Mimoriadne dôležité bude piatkové zverejnenie inflácie PCE, ktorú Fed preferuje ako ukazovateľ cenových tlakov. V ten istý deň budú zverejnené aj predbežné údaje o raste HDP za štvrtý štvrťrok. Spolu s prebiehajúcou výsledkovou sezónou tak vzniká kombinácia faktorov, ktorá môže aj napriek dnešnej obchodnej prestávke výrazne ovplyvniť smer amerických indexov v najbližších dňoch.
Kontrakty na US500 (S&P 500) sa dnes obchodujú v úzkom pásme a pohybujú sa okolo referenčnej úrovne. Absencia otvorenej hotovostnej seansy a nedostatok významných makroekonomických udalostí spôsobujú obmedzenú volatilitu a nižšiu aktivitu investorov. Trh dnes zostáva pokojný.
Zdroj: xStation5
