Taliansko tlačí na dohodu o PagoPA: Poste Italiane a štátna mincovňa majú obnoviť rokovania

Talianske ministerstvo financií zintenzívňuje snahy o predaj časti štátnej digitálnej platobnej platformy PagoPA, ktorá tento rok sprostredkovala platby vo výške 57 miliárd EUR pre verejnú správu. Podľa dvoch zdrojov oboznámených s rokovaniami vláda vyzvala Poste Italiane a štátnu mincovňu (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), aby obnovili rokovania o vstupe do spoločnosti.

Plán, ktorý bol načrtnutý už minulý rok, počíta s tým, že Poste Italiane získa menšinový podiel v PagoPA, čím by rozšírila svoju prítomnosť v segmente digitálnych platieb. Rokovania však narazili na nesúhlas ohľadom ocenenia spoločnosti – poradca ministerstva financií stanovil hodnotu PagoPA na 500 miliónov EUR, čo obe zainteresované strany spochybnili.

Nové kolo rokovaní by malo viesť k dohode počas septembra, hoci žiadny oficiálny dátum zatiaľ nebol stanovený.

PagoPA zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji digitálnej peňaženky v rámci vládnej aplikácie IO, ktorá občanom umožňuje ukladať osobné dokumenty, overiť digitálnu identitu a realizovať platby voči štátu.

Plánovaný vstup Poste Italiane do PagoPA však znepokojuje taliansky bankový sektor, ktorý už teraz čelí konkurencii globálnych hráčov ako Apple, Google či PayPal v oblasti digitálnych platieb.

Zároveň existujú obavy na strane Poste, že projekt PagoPA s názvom SEND – digitálna platforma na doručovanie právnych dokumentov verejnosti – by mohol ohroziť niektoré aktivity samotnej Poste Italiane.

Ak dôjde k dohode, môže to viesť k zásadnej reštrukturalizácii digitálnej infraštruktúry verejných služieb v Taliansku, s potenciálnym dopadom na celý európsky platobný trh.

Graf PST.IT (D1)

Akcie spoločnosti Poste Italiane sa aktuálne obchodujú okolo 17,79 EUR, čo predstavuje pokles pod 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA 50) na úrovni 18,07 EUR. Táto úroveň, ktorá doteraz slúžila ako dynamická podpora, bola prelomená smerom nadol, čo môže signalizovať stratu nákupného momenta. Naopak, 100-dňový kĺzavý priemer (SMA 100) na úrovni 17,45 EUR sa zatiaľ drží ako najbližšia technická podpora. RSI klesol na 39,6 – pásmo slabšieho momenta, zatiaľ bez známok prepredanosti. MACD je negatívny a pod signálnou líniou, čo potvrdzuje pokračujúci medvedí trend.

Ak by cena prerazila pod hranicu 17,45 EUR, otvoril by sa priestor na pokles smerom k úrovni 16,85 EUR. Naopak, návrat nad EMA 50 by mohol obnoviť pozitívny výhlaď a pripraviť pôdu na retest rezistencie v pásme 18,35–18,85 EUR.

Zdroj: xStation5

