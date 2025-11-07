Technická analýza: Bitcoin (07.11.2025)

Cena bitcoinu nedávno klesla na približne 100 000 USD, kde sa stretla so záujmom o nákupy a spočiatku sa zotavila a vzrástla na približne 104 000 USD. Po včerajšom poklese na Wall Street však Bitcoin opäť klesol k 101 000 USD, a teraz vidíme, že medvedí sentiment pretrváva na celom širšom trhu kryptomien.
Pri pohľade na predchádzajúce korekčné modely môžeme pozorovať, že každé stiahnutie späť malo veľmi podobný rozsah- takmer 1:1 korekčné pohyby v rámci prebiehajúceho rastového trendu. Zaujímavé je, že od poklesu Bitcoinu na 48 000 USD v lete 2024, sa minimum nasledujúceho výpredaja na jar 2025 vytvorilo približne o 26 000 USD vyššie (okolo 74 700 USD). Ak by sa toto proporcionálne rozpätie zopakovalo, súčasná korekcia by mohla dosiahnuť dno okolo súčasnej úrovne.
Na druhej strane, hĺbka predchádzajúcich impulzov smerom nadol bola o niečo väčšia, čo by teraz znamenalo potenciálny pokles smerom k 94 000 USD, čím by sa efektívne vymazali takmer všetky tohtoročné zisky. Na základe analýzy cenovej akcie a ukazovateľov, ako sú RSI a MACD, sa podmienky na trhu javia ako prepredané a kľúčová úroveň krátkodobej podpory zostáva v blízkosti 100 000 USD, kde sme už zaznamenali silnú nákupnú reakciu - ďalej posilnenú podobným odrazom zaznamenaným v júni.
Naopak, hlavnou úrovňou odporu je v súčasnosti 200-dňový EMA, ktorý sa nachádza v blízkosti 110 000 USD, čo sa zároveň zhoduje s dôležitou úrovňou na reťazci- priemernou nákupnou cenou držiteľov krátkodobých akcií. Posun smerom k tejto oblasti by pravdepodobne zmiernil predajný tlak medzi retailovými investormi. Najväčším rizikom zostáva pokračujúca korekcia na akciovom trhu, ktorá by mohla Bitcoin stlačiť pod hranicu 100 000 USD.
Zdroj: xStation5
