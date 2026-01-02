Technická analýza - DE40 (02.01.2026)

- Ako sa budú vyvíjať ceny DE40?
Na intervale D1 sa nemecký index D40 už dlhší čas pohybuje v širokej konsolidácii. Prakticky od minuloročného mája kotácie oscilujú medzi 24 700 a 23 350 bodmi. Aktuálne pozorujeme test hornej hranice tohto pásma. Ak dôjde k prerazeniu nad 24 700, ciele pre kupujúcich môžu byť 25 430 a 26 070 bodov, ktoré vyplývajú z externých meraní poslednej klesajúcej korekcie, konkrétne zo 127,2 % a 161,8 % Fibonacci retracement. Naopak odmietnutie na tejto rezistencii môže znamenať návrat do prebiehajúcej konsolidácie, teda ďalší pohyb v rámci rozpätia vyznačeného v grafe modrým obdĺžnikom.
D40 – D1 interval | Zdroj: xStation5
Na intervale H1 sú však kotácie v lokálnom rastovom trende. Posledné dve korekcie mali presne rovnaký rozsah, ako je vyznačené červenými obdĺžnikmi, a aktuálna korekcia do tejto štruktúry tiež zapadá. Kľúčový support je na úrovni 24 642 bodov a pokiaľ zostane neporušený, podľa metodiky Overbalance zostáva platný scenár ďalšieho rastu. Aj v prípade väčšej korekcie je vhodné sledovať ďalšie úrovne obrany: horizontálny support na 24 560 bodoch a support vyplývajúci zo 100-periodického priemeru, ktorý je v grafe vyznačený modrou farbou.
D40 – H1 interval | Zdroj: xStation5
