Technická analýza: GBP/USD dosiahol kľúčový odpor

-
GBP/USD sa odrazil od demand zóny a prerazil trendovú líniu aj VWAP, čo môže naznačovať začiatok korekčnej vlny smerom nahor.
-
Cena aktuálne reaguje na silnú supply zónu (1,3420–1,3490), pričom kľúčová rezistencia leží na 1,3588 (50% FVG + liquidity pool) – práve tu možno očakávať možný obrat.
-
Pokiaľ sa trh nedostane nad 1,3588, zostáva celkový trend medvedí, s cieľovými úrovňami na 1,3310–1,3170.
-
GBP/USD sa odrazil od demand zóny a prerazil trendovú líniu aj VWAP, čo môže naznačovať začiatok korekčnej vlny smerom nahor.
-
Cena aktuálne reaguje na silnú supply zónu (1,3420–1,3490), pričom kľúčová rezistencia leží na 1,3588 (50% FVG + liquidity pool) – práve tu možno očakávať možný obrat.
-
Pokiaľ sa trh nedostane nad 1,3588, zostáva celkový trend medvedí, s cieľovými úrovňami na 1,3310–1,3170.
Po výraznom poklese v septembri sa menový pár GBP/USD pokúša o korekčný rast, hoci štruktúra zostáva medvedia. Denný graf (D1) ukazuje, že trh vytvoril prelom štruktúry (BOS), po ktorom sa odrazil od silnej úrovne dopytu a teraz testuje hornú hranicu zóny ponuky okolo 1,3420 – 1,3490. Zároveň cena prekonáva klesajúcu trendovú líniu spolu s mesačným VWAP. To môže byť prvým znakom korekčnej vlny smerom nahor.
Pokiaľ ide o štruktúru, trh dvakrát testoval a pekne reagoval na dopyt vytvorený 31. júla 2025. V súčasnosti cena reaguje na veľmi silnú zónu ponuky, kde sa nahromadilo veľa objednávok. Zároveň existuje 38,2 % Fibonacciho retracement, čo je úroveň, kde sa po silnejšom odraze často objavujú prvé technické predaje. Ak bude momentum býkov pokračovať, ďalší významný odpor leží na úrovni 1,3588, čo zodpovedá 50 % Fair Value Gap. Táto oblasť tvorí skupinu technických prekážok – FVG, 66 % retracement a horná zóna ponuky, odkiaľ v minulosti začal posledný silný výpredaj. Tesne pred 50 % FVG sa nachádza aj likviditný fond. Ide o oblasť, ktorú trh rád navštevuje. Z hľadiska pravdepodobnosti zostáva táto úroveň najzaujímavejším bodom pre možné zvrátenie smerom nadol.
Naopak, prvá dôležitá podpora sa nachádza v oblasti 1,3350 – 1,3250, kde sa likvidita predtým nachádzala pod predchádzajúcimi výkyvmi. Zároveň túto úroveň dopytu nasledovala momentum sviečka, čo dodáva tejto podpore väčšiu platnosť. Ak však cena prekoná túto zónu, otvorí to cestu k ďalšiemu poklesu smerom k 1,3200, kde trh zanechal významnú oblasť reakcie.
RSI v súčasnosti vykazuje neutrálne hodnoty. Nachádza sa na úrovni 51. Trh má tak priestor na krátkodobé pokračovanie rastu, ktorý začal začiatkom októbra. Momentum však nie je dostatočne silné na to, aby naznačovalo jasnú zmenu trendu. Pokiaľ RSI zostane stabilne nad 60 bodmi, súčasný rast bude pravdepodobne vnímaný len ako korekcia v rámci medvedej štruktúry.
Z pohľadu údajov COT zatiaľ prevláda pro-dolárový sentiment. Komerčné subjekty (červená) postupne rozširujú svoje dlhé pozície, čím sa zabezpečujú proti ďalšiemu posilňovaniu dolára. Veľkí špekulanti (oranžová) naopak držia prevažne krátke pozície voči USD, čo potvrdzuje pokračujúcu neistotu trhu ohľadom britskej libry. Malí špekulanti (modrá) zostávajú prevažne v dlhých pozíciách voči libre. Celkový špekulatívny sentiment (zelená) tak zostáva naklonený v prospech dolára.
Súčasný vývoj kurzu GBP/USD naznačuje, že trh vstúpil do fázy korekcie v rámci širšej medvedej štruktúry. Odraz od lokálneho dna môže v krátkodobom horizonte pokračovať, ale celkový obraz zostáva pod vplyvom predajcov. Kým cena neprekoná kľúčovú úroveň 1,3588, bude prevládať tlak na pokles s ďalšími cieľovými úrovňami v zóne 1,3310 – 1,3170. Trh v súčasnosti ponúka skôr príležitosti na krátke pozície na strane rastu ako na budovanie dlhých pozícií.
Graf: GBPUSD (D1)
Technická analýza: NZD/USD testuje úroveň zvratu
Ekonomický kalendár: Inflácia v eurozóne na konci týždňa
BREAKING: Miera nezamestnanosti vo Švédsku mierne klesá
Denné zhrnutie – Rally na Wall Street vďaka Powellovým vyjadreniam
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.