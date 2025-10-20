BREAKING: Inflácia výrobcov v Nemecku nižšia, ako sa očakávalo

- Inflácia výrobcov v Nemecku stále vykazuje záporné hodnoty
Mesačná inflácia výrobcov v Nemecku v septembri klesla o -0,1 % m/m, pričom očakávania boli +0,1 % m/m a predchádzajúca hodnota bola -0,5 % m/m.
Ročná hodnota bola takisto nižšia ako očakávania. Hodnota bola -1,7 % r/r, pričom očakávania boli -1,6 % r/r a predchádzajúca hodnota bola -2,2 % r/r.
Údaje o indexe cien výrobcov (PPI) za Nemecko za september boli nižšie, ako sa očakávalo, čo svedčí o pokračujúcom zmierňovaní tlakov na veľkoobchodné ceny. Mierny pokles celkového mesačného údaja bol spôsobený predovšetkým poklesom cien energie (-0,3 %). Po odstránení energie boli nemecké ceny výrobcov v porovnaní s augustom bez zmeny, čo naznačuje, že jadrové inflačné tlaky na úrovni výrobcov zostávajú dobre pod kontrolou.
Podrobnejší rozpis ukazuje nasledujúce cenové pohyby:
- Investičné tovary: Mierne vzrástli o +0,1 %.
- Trvanlivé tovary: Takisto zaznamenali mierny nárast o +0,1 %.
- Spotrebné tovary: Ceny zostali nezmenené (0,0 %).
- Medziprodukty: mierne poklesli o -0,1 %.
Celkovo táto správa naznačuje, že inflácia na strane ponuky sa naďalej zmierňuje v Nemecku, čo je spôsobené nižšími nákladmi na energiu, zatiaľ čo cenové pohyby v ostatných kľúčových sektoroch zostávajú utlmené. EURUSD je po zverejnení údajov mierne nižší, ale rozsah pohybu je pomerne malý:
