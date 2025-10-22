Ranné zhrnutie (22.10.2025)

- Netflix klesá o približne 6 % po sklamaní z výsledkov.
- Zlato a striebro zastavili rekordné vyberanie ziskov.
- USD stráca v dôsledku obnovenia chuti riskovať.
- Hlavné akciové indexy v USA a Európe sa po rekordnej seanse DJIA a pred ziskami spoločností SAP a Netflix obchodujú mierne vyššie (US100: +0,15 %, EU50: +0,05 %, DE40 bez zmeny).
- Akcie spoločnosti Netflix sa po skončení obchodovania prepadli približne o 6 % po slabších než očakávaných výsledkoch za 3. štvrťrok 2025. Tržby dosiahli 11,51 miliardy USD oproti konsenzu agentúry Bloomberg na úrovni 11,52 miliardy USD (prognóza spoločnosti: 11,53 miliardy USD) a zisk na akciu 5,87 USD oproti očakávaným 6,94 USD. Prevádzková marža klesla na 28 % v dôsledku jednorazového daňového poplatku v Brazílii. Na druhej strane, spoločnosť Netflix sa v 4. štvrťroku orientovala nad konsenzus, keď v roku 2025 predpovedala tržby vo výške 11,96 mld. dolárov a 29 % maržu. Zapojenie používateľov bolo opísané ako „zdravé“, pričom budúci rast by mal byť ťahaný najmä jej reklamným biznisom.
- Hlavný ekonóm ECB Philip Lane varoval, že banky v eurozóne sú naďalej vystavené rizikám vyplývajúcim z potenciálneho sprísnenia financovania v amerických dolároch, ktoré predstavuje až 28 % ich záväzkov. Napriek silnejším likviditným rezervám by náhly nedostatok dolárov mohol obmedziť poskytovanie úverov, čo Lanea viedlo k výzve na prísnejšie monitorovanie rizík spojených s USD.
- Nálada v celom ázijsko-pacifickom regióne je v súvislosti s vyberaním ziskov v technologickom sektore zmiešaná. Kurzy CHN.cash a HK.cash klesli o 0,3 %, resp. 0,4 %, zatiaľ čo JP225 sa obchoduje mierne vyššie (+0,8 %).
- Japonský vývoz sa v septembri medziročne odrazil o 4,2 % (konsenzus Bloomberg: 4,6 %, predchádzajúci: -0,1 %). Slabší než očakávaný výsledok bol spôsobený najmä 13,3-percentným poklesom dodávok do USA po zavedení nových ciel, ktorý vykompenzoval silný rast do Ázie (+9,2 %), Číny (+5,8 %) a EÚ (+5,0 %), podporený dopytom po IT a polovodičových výrobkoch. Dovoz vzrástol o 3,3 % vďaka strojom a elektrickým zariadeniam, čo poukazuje na pretrvávajúce kapitálové investície. Napriek deficitu obchodnej bilancie údaje podporujú pokračujúce hospodárske oživenie Japonska a zvyšujú očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb BoJ.
- India a USA sú údajne blízko k finalizácii obchodnej dohody, ktorá by znížila clá na indický tovar z 50 % na približne 15 až 16 %. V rámci dohody by India postupne znížila dovoz ruskej ropy a povolila dovoz GMO kukurice. Dohoda by mohla byť podpísaná na samite APEC a pravdepodobne by podporila indický akciový trh.
- Na devízovom trhu dolár prechádza rozsiahlou korekciou, pričom dochádza k odlivu z iných bezpečných prístavov (jenu a franku) smerom k rizikovejším menám. Najsilnejšími menami krajín G10 sú meny protinožcov (AUDUSD: +0,25 %, NZDUSD: +0,3 %). EURUSD sa po štyroch klesajúcich seansách v rade odráža o 0,1 % na 1,1615.
- Kľúčové drahé kovy sa napriek skorým výpredajom dostali do kladných čísel, čo bolo odrazom vyberania ziskov a obáv z ocenenia. Zlato vzrástlo o 0,3 % na 4 136 USD/uncu, striebro o +0,5 % na 48,98 USD/uncu. Solídne výsledky z Wall Street môžu ďalej ovplyvniť dopyt po bezpečnom prístavnom aktívach.
- Ropa Brent vzrástla o 0,6 % a ropa WTI o 1,1 %, zatiaľ čo NATGAS rozšíril zisky o ďalšie 1 % po rolovaní kontraktov.
