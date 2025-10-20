Ranné zhrnutie (20.10.2025)

.
- Indexy Wall Street zaznamenali v piatok zmiešané obchodovanie. Obchodovanie začalo so stratami, ktoré boli spôsobené najmä obavami týkajúcimi sa regionálnych bánk v USA, čo nakoniec viedlo k poklesu indexu malých spoločností Russell 2000.
- Obavy v regionálnom bankovom sektore sa objavili po zverejnení prípadov podvodov s úvermi v spoločnostiach Zions Bancorporation a Western Alliance.
- Následne pomohli nálade na trhu správy, že Donald Trump naznačil, že neplánuje uvalenie rozsiahlych ciel na Čínu, ako aj prebiehajúce obchodné rokovania a očakávanie stretnutia s čínskym prezidentom na samite APEC koncom októbra.
- Indexy S&P 500 a Nasdaq nakoniec v piatok posilnili o niečo viac ako 0,5 %, zatiaľ čo index Russell 2000 klesol o 0,6 %. Dnes indexové futures rastú, pričom US500 vzrástol o 0,34 % a US100 o 0,5 %.
- V Európe indexy vzrástli, podporené optimizmom ohľadom francúzskeho rozpočtu a silnými výsledkami defenzívnych spoločností. Francúzsky premiér Lecornu prežil dve hlasovania o dôvere vo vládu.
- Výnosy amerických štátnych dlhopisov klesli na 4,0 %, čo je takmer najnižšia úroveň od septembra minulého roka, a to v dôsledku rastúcich očakávaní zníženia úrokových sadzieb a pretrvávajúcej obavy o regionálne banky v USA.
- EURUSD sa po prudkom poklese v piatok večer zotavuje a obchoduje sa nad hranicou 1,1670.
- Prezident Donald Trump telefonoval s Vladimírom Putinom, aby diskutovali o podmienkach ukončenia vojny na Ukrajine, čo vyvolalo pokles cien ropy v dôsledku očakávaní zvýšenia ponuky. Súčasne sa konalo stretnutie medzi Trumpom a Zelenským, kde Trump údajne opäť vyvíjal tlak na ukrajinského prezidenta, aby akceptoval stratu niektorých území výmenou za prímerie. Trump stále zvažuje dodávku rakiet Tomahawk na Ukrajinu.
- Ropa reagovala len minimálne na porušenie prímeria na Blízkom východe, kde Izrael obvinil Hamas z útokov, čo viedlo k bombardovaniu Pásma Gazy. Dnes ráno však nadobudlo platnosť nové prímerie.
- Japonská centrálna banka naznačila možnosť ďalšieho sprísnenia menovej politiky v prípade zlepšenia ekonomických prognóz. Zasadnutie banky je naplánované na koniec tohto mesiaca. Súčasne v Japonsku končia koaličné dohody. Jen sa v posledných dňoch stabilizoval, pričom pár USDJPY sa momentálne pohybuje v rozmedzí 150-151.
- Ekonomické údaje z Číny boli zmiešané. Maloobchodný predaj za september medziročne vzrástol o 3,0 %, čo je mierne nad prognózou 2,9 %, ale predstavuje spomalenie oproti predchádzajúcemu medziročnému tempu 3,4 %. Priemyselná výroba sa silnejšie zotavila na 6,5 % r/r, čím prekonala prognózu 5,0 % a predchádzajúcu úroveň 5,2 % r/r.
- Údaje o investíciách boli slabšie. Investície do fixných aktív od začiatku roka (YTD) klesli r/r o 0,5 %, čo je menej ako očakávaný pokles o 0,2 % a predchádzajúci medziročný pokles o 0,5 %. Okrem toho investície do nehnuteľností (YTD) medziročne klesli o 13,9 %, čo je viac ako očakávaný pokles o 13,1 % a predchádzajúci medziročný pokles o -12,9 %.
- Čínsky HDP rástol r/r o 4,8 %, čo zodpovedá očakávaniam, ale predstavuje spomalenie oproti predchádzajúcim 5,2 % r/r. Štvrťročný nárast bol 1,1 % medzištvrťročne (q/q), čo je viac ako prognózovaných 0,8 % a zodpovedá predchádzajúcemu tempu. Ročný rast je najpomalší v tomto roku, čo je spôsobené najmä obchodnými napätiami a problémami na trhu s nehnuteľnosťami.
- Jednoročné a päťročné úrokové sadzby v Číne zostali nezmenené na úrovni 3,0 %, resp. 3,5 %.
- Ceny nehnuteľností v Číne klesli medziročne o 0,41 %, čo je najrýchlejší pokles za 11 mesiacov.
- Goldman Sachs predpokladá, že Čína bude pokračovať v prísnej politike voči kovom vzácnych zemín až do roku 2028, kedy majú niektoré americké investície začať ťažbu.
- Inflácia na Novom Zélande vzrástla v treťom štvrťroku na 3,0 % r/r, čo je v súlade s očakávaniami a predstavuje nárast z 2,7 % r/r. Tento údaj sa nachádza na hornej hranici cieľového pásma inflácie, čo môže znížiť vyhliadky na ďalšie zníženie úrokových sadzieb.
