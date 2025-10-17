Technická analýza: NZD/USD testuje úroveň zvratu

-
NZD/USD zostáva v jasnom medvedom trende, pokiaľ cena neprekoná strong high na úrovni 0,6008; krátkodobý odraz od supportu 0,5700 môže byť len technickou korekciou.
Kľúčové rezistenčné zóny sa nachádzajú medzi 0,5845–0,5920, kde sa stretáva supply level a dôležité Fibonacciho úrovne – práve tu možno očakávať obnovenie predajného tlaku.
COT dáta potvrdzujú prevahu dolárových býkov – Large Speculators držia shorty, zatiaľ čo retail zostáva long, čo naďalej podporuje scenár pokračujúceho poklesu.
Menný pár NZD/USD sa už niekoľko týždňov pohybuje v jasnom klesajúcom trende, ktorý začal po prelome štruktúry v auguste. Trh vytvára nižšie maximá a minimá a naďalej rešpektuje klesajúcu trendovú líniu, ktorá spolu s VWAP (0,5766) udržiava cenu pod tlakom.
Súčasný vývoj ukazuje, že trh sa snaží stabilizovať nad úrovňou podpory 0,5700, čo presne zodpovedá 50 % Fair Value Gap. Ide o zónu, kde predtým zostali niektoré nevyplnené nákupné príkazy, a preto môže v krátkodobom horizonte fungovať ako oblasť zvýšenej aktivity kupujúcich. Pri pohľade na graf môžeme jasne vidieť, ako táto zóna reagovala na cenu. Sviečka sa pekne stiahla, čo môže signalizovať začiatok pullbacku v medvedej štruktúre. Ak však Fair Value Gap neudrží cenu, ďalšia zóna podpory je na úrovni 0,56252, kde je veľmi silná úroveň dopytu.
Naopak, ak dôjde k spomínanému poklesu, prvá možná zóna reakcie je okolo úrovne 0,5860 – 0,58447. Tu môžeme nájsť silnú úroveň ponuky, ktorá začala pohyb smerom nadol. Ako ďalší zbiehajúci sa bod máme úrovne Fibonacciho 0,382 a 0,50. Druhá možná zóna reakcie sa objavuje na úrovni 0,59196, kde máme zónu 50 % Fair Value Gap. Nachádzajú sa tu aj veľmi dôležité úrovne Fibonacciho, a to 0,618 a 0,66. Tieto oblasti by mohli byť zaujímavé pre opätovné testovanie a obnovenie predajného tlaku v prípade pokračujúcej korekcie. Pokiaľ však cena zostane pod týmto rozsahom, hlavný scenár zostáva medvedí.
RSI sa teraz nachádza v medvedej zóne a blíži sa k úrovniam prepredaja. V súčasnosti je na úrovni 32. Ak by FVG vzrástol, RSI by tiež vzrástol. Krivka však jasne ukazuje, že medvede majú navrch.
Z pohľadu údajov COT trhová štruktúra naďalej favorizuje americký dolár. Komerčné subjekty (červená farba) postupne zvyšujú svoje dlhé pozície, čím sa zabezpečujú proti ďalšiemu poklesu novozélandského dolára, ale to ešte neznamená zvrat trendu. Veľkí špekulanti (oranžová farba) stále držia významné krátke pozície, čo potvrdzuje pokračovanie medvedieho sentimentu. Malí špekulanti (modrá) zostávajú prevažne v dlhých pozíciách, čo je zvyčajne kontrariánsky signál, keďže je známe, že retailoví investori často prichádzajú neskoro. Celkový špekulatívny sentiment (zelená) zostáva negatívny, čo naznačuje prevahu predajného tlaku a podporuje scenár pokračujúceho poklesu.
NZD/USD sa momentálne nachádza na križovatke. Trh balansuje medzi možnou korekciou a pokračovaním klesajúceho trendu. Nelze vylúčiť krátkodobé odrazenie od podpory, ale prevaha medveďov zostáva zatiaľ zrejmá. Preto, pokiaľ cena neprekoná silné maximum na úrovni 0,6008, hlavný scenár pre NZD/USD zostáva medvedí.
Graf: NZDUSD (D1)
