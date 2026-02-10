Denné zhrnutie: Slabé údaje z USA tlačia trhy nadol, drahé kovy opäť pod tlakom!

- Zámorská seansa prebieha v zmiešanom duchu. V čase písania tohto zhrnutia zaznamenáva symbolický rast iba index Dow Jones, ktorý pridáva takmer 0,1 %, zatiaľ čo index S&P 500 stráca približne 0,1 % a Nasdaq klesá takmer o 0,3 %.
- Negatívny sentiment prevládol aj na starom kontinente, kde väčšina indexov ukončila seansu v červených číslach. Nemecký DAX oslabil o viac než 0,1 %, britský FTSE 100 stratil vyše 0,3 % a španielsky IBEX 35 klesol o 0,4 %. Najlepšie si viedol francúzsky CAC 40, ktorý zaznamenal len symbolický rast.
- Americké maloobchodné tržby za december dosiahli 0,0 % m/m tak celkovo, ako aj po očistení o predaj automobilov (očakávanie +0,4 %), čo predstavuje veľmi slabý výsledok výrazne pod očakávaniami trhu. Tieto údaje investorov výrazne sklamali a vyvolávajú vážne pochybnosti o kondícii amerického spotrebiteľa. Takto slabé dáta jasne naznačujú spomalenie spotreby, ktoré môže v nasledujúcich mesiacoch oslabiť výhliadky hospodárskeho rastu.
- Na menovom trhu sú najväčšie pohyby viditeľné na menovom páre USDJPY. Japonský jen posilňuje voči doláru v reakcii na víťazstvo tábora premiérky Takaichiovej.
- Negatívny sentiment dominuje trhu drahých kovov. Zlato klesá približne o 1 % a pohybuje sa okolo úrovne 5 000 USD za uncu. Striebro stráca viac než 3 % a testuje hranicu 80 USD za uncu. Podobne sa správajú aj paládium a platina, ktoré strácajú približne 1,6 %.
- Na kryptomenovom trhu je zreteľný výrazný výpredaj a najdôležitejšie aktíva zostávajú pod silným tlakom. Bitcoin klesá približne o 2 % a padá pod 69 000 USD, zatiaľ čo Ethereum oslabuje ešte výraznejšie, približne o 5 %, k úrovni okolo 2 000 USD.
- Komoditný trh je taktiež pod tlakom. Kontrakty na ropu Brent klesajú približne o 0,4 %, zatiaľ čo ropa WTI stráca asi 0,6 %. Pod tlakom zostávajú aj kontrakty na zemný plyn Henry Hub (NATGAS), ktoré klesajú zhruba o 0,2 %.
- Spoločnosť Coca-Cola zverejnila výsledky za štvrtý štvrťrok 2025, ktoré napriek lepšiemu než očakávanému zisku na akciu a rastu objemu predaja sklamali na úrovni tržieb, ktoré zaostali za trhovými prognózami. Spoločnosť zároveň oznámila mierny rast tržieb v roku 2026 a zmenu na pozícii generálneho riaditeľa.
- Spoločnosť Datadog zverejnila veľmi silné výsledky za štvrtý štvrťrok 2025, keď tržby vzrástli približne o 29 % r/r na 953 mil. USD a zisk na akciu prekonal očakávania. To podčiarkuje jej silnú pozíciu v oblasti cloudu a AI. Spoločnosť zároveň predstavila silný výhlaď na rok 2026, ktorý počíta s pokračujúcim rastom tržieb.
