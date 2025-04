Tesla zverejnila výsledky za 1. štvrťrok 2025; čistý zisk medziročne klesol o -71 % 🔎📌

Príjmy: USD 19,3 mld., medziročne -9 % (najmä v dôsledku nižšieho objemu Modelu Y a pokračujúcich cenových stimulov)

Zisk na akciu (GAAP): USD 0,12 (-71 % medziročne); zisk na akciu (non-GAAP): 0,27 USD (-40 %)

Prevádzkový zisk: USD 0,14 mld. ; prevádzková marža: 2,1 % (-343 p. b. medziročne), keďže tlak na ceny/mix a výdavky na výskum a vývoj umelej inteligencie vykompenzovali nižšie náklady na suroviny

Akcie Tesla (TSLA.US) si napriek slabším medziročným výsledkom pripísali 0,50 % v poobchodnej fáze. Nádeje investorov však podporuje optimistický výhľad spoločnosti.

Správa spoločnosti Tesla za prvý štvrťrok ukázala zámerný reset ziskovosti v rámci prípravy na ďalší produktový cyklus. Tržby medziročne klesli o 9 % na 19,3 mld. amerických dolárov, zisk na akciu podľa GAAP sa znížil na 0,12 USD a prevádzková marža sa zmenšila na 2,1 %. Výsledky boli spôsobené nižšími objemami modelu Y a pokračujúcimi cenovými zľavami, ktoré v konečnom dôsledku prevážili nad úsporami materiálu. Pozitívne je, že peňažné toky sa vrátili do kladných hodnôt (0,7 mld. USD). Likvidita spoločnosti je teraz na rekordnej úrovni (+37 mld. USD) pred plánovaným uvedením na trh v nasledujúcich mesiacoch.

Kľúčové katalyzátory: Pilotný projekt Robotaxi v júni 2025, schválenie FSD v Európe a uvedenie lacnejších vozidiel na trh v 1. polroku 2025.



Konkurenčné tlaky na trhu s elektrickými vozidlami sa odrážajú vo výsledkoch technologického giganta. Tržby z automobilového priemyslu v súčasnosti klesli o 20 %, zatiaľ čo segment výroby a skladovania energie získal na význame, keď medziročne vzrástol o 67 % na 2,7 mld.

Energia a umelá inteligencia získavajú na význame: tržby z úložísk +67 % a rastúce marže poukazujú na to, že Tesla je druhým motorom zisku, hoci veľké výdavky na umelú inteligenciu v súčasnosti zaťažujú predajné, všeobecné a administratívne náklady/vývoj.

Nasadenie skladovania energie: 10.4 GWh (↑ 154 % medziročne) - štvrtý rekord v TTM za sebou.

Výroba vozidiel: 362 615 (-16 % r/r)

Dodávky: 336 681; Model 3/rok = 96 % z celkového počtu.

Sieť superchargerov: 67 316 nabíjacích miest (medziročne +17 %).

Dodávky vozidiel klesli o 13 % na 337 tis. kusov. Napriek tomu nádeje investorov rozhodne podporuje vízia technológie FSD a Robotaxi. FSD (Supervised) už funguje v Číne a kumulatívny nájazd flotily presiahol 4 mld. míľ.

Ako kuriozitu Tesla uviedla, že nové kybernetické vozidlá autonómne vyrážajú z linky do logistických dvorov v USA. Medzitým má Robotaxi „Cybercab“ vstúpiť do sériovej výroby v roku 2026, pričom pilotná prevádzka v Austine sa uskutoční do júna 2025.

Vplyv ciel na podnikanie spoločnosti Tesla

Management uviedla, že výhľad na rok 2025 prehodnotí v druhom štvrťroku, keď sa vykryštalizuje nová realita obchodnej politiky USA. To, či sa prevádzková marža v roku 25 vráti na úroveň stredného jednociferného čísla, bude závisieť od oživenia objemu Modelu Y, vývoja ciel a tempa zavádzania energetických zariadení.

Vedenie spoločnosti zároveň potvrdilo, že nové, lacnejšie modely zostávajú v pláne na 1. polrok 2025. Tesla tiež plánuje od budúceho roka nasadiť vo svojich továrňach roboty Optimus na pomoc pri výrobe. Celkovo zostáva vedenie optimistické, pokiaľ ide o vyhliadky spoločnosti a nadchádzajúce uvedenie produktov na trh.