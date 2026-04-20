Thajsko zrýchľuje strategický megaprojekt ⚓ Kríza v Hormuzskom prielive oživila plán za 31 miliárd dolárov

- Thajsko chce urýchliť projekt landbridge ako alternatívu k Malackému prielivu.
- Koridor by mohol skrátiť prepravu o 4 dni a znížiť náklady o 15 %.
- Odhadované náklady dosahujú až 31 miliárd dolárov.
- Vláda očakáva vznik približne 200 tisíc pracovných miest.
Thajsko chce urýchliť dlho pripravovaný projekt takzvaného landbridge, ktorý má prepojiť Indický a Tichý oceán a ponúknuť alternatívu k preťaženému Malackému prielivu. Impulzom sa stala aktuálna kríza v Hormuzskom prielive, ktorá opäť ukázala, aký zásadný význam majú kľúčové námorné trasy pre svetový obchod aj energetiku.
Podľa thajskej vlády by nový dopravný koridor mohol skrátiť prepravu medzi oboma oceánmi v priemere o štyri dni a znížiť náklady asi o 15 %. Projekt počíta s výstavbou dvoch nových prístavov na opačných stranách južného thajského polostrova, ktoré prepojí sieť ciest a železníc. Tovar by tak nemusel prechádzať cez Malacký prieliv, ktorý dnes vybavuje približne 40 % svetového obchodu, vrátane veľkej časti dodávok ropy z Blízkeho východu do Ázie.
Zdroj: mahanakornpartners.com
Z pohľadu Bangkoku nejde len o infraštruktúrnu investíciu, ale aj o strategickú príležitosť. Thajsko by získalo väčší význam v medzinárodnej logistike a mohlo by ťažiť z rastúcej snahy firiem aj štátov diverzifikovať prepravné trasy. Vláda odhaduje, že celý projekt môže stáť až 1 bilión bahtov, teda približne 31 miliárd dolárov.
Realizácia však nebude jednoduchá. Najskôr je potrebné schváliť potrebnú legislatívu, pričom návrh zákona by mal kabinet prerokovať ešte tento rok. Samotná výstavba by potom podľa skorších odhadov mohla trvať až 15 rokov. Vzhľadom na obmedzené verejné financie chce vláda zapojiť aj súkromný sektor prostredníctvom tendrov.
O projekt už podľa thajských predstaviteľov prejavili záujem niektoré zahraničné firmy aj štáty, vrátane Spojených arabských emirátov. V hre sú aj spoločnosti ako DP World alebo hongkonská New World Development. Kabinet zároveň očakáva, že výstavba prinesie silný ekonomický efekt a vytvorí okolo 200 tisíc pracovných miest.
Projekt má však aj svojich kritikov. Tí upozorňujú, že ekonomická návratnosť nemusí byť istá a že stavba môže mať výrazné environmentálne dopady. Napriek tomu sa zdá, že súčasné geopolitické napätie dáva thajskému plánu novú dynamiku a posúva ho bližšie k realizácii.
