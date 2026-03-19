Tlačová konferencia prezidentky ECB Christine Lagardovej (LIVE)

Tlačová konferencia Európskej centrálnej banky sa práve začína a vedie ju prezidentka Christine Lagardová, ktorá okomentuje dnešné rozhodnutie ponechať úrokové sadzby bez zmeny. Investori sa budú sústrediť predovšetkým na to, ako sa centrálna banka stavia k rizikám vyplývajúcim z vojny na Blízkom východe. Nižšie uvádzame kľúčové výroky:
- Riziká pre výhlaď rastu sú v najbližšom období vychýlené smerom nadol, a to kvôli vojne na Blízkom východe. Riziká pre infláciu sú naopak vychýlené smerom nahor.
- Ukazovatele jadrovej inflácie sú v súlade s 2 % cieľom.
- Rýchle prijatie legislatívy pre digitálne euro je zásadné.
- Akákoľvek fiškálna reakcia na energetický šok by mala byť dočasná, cielená a prispôsobená situácii.
- Vojna narúša komoditné trhy a oslabuje dôveru.
- Investície by mali rásť. Ekonomický rast je ťahaný sektorom služieb.
- Ďalším zdrojom neistoty je ruská vojna s Ukrajinou.
- Výdavky na obranu budú hnacím motorom rastu — vo väčšom rozsahu, než sa očakávalo, a to aj pre technologický sektor.
- Nižšie clá a rýchlejšie, než očakávané zastavenie eskalácie na Blízkom východe by mohli viesť k zlepšeniu ekonomiky a k poklesu inflácie.
