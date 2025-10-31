Trh zvyšuje svoje stávky proti japonskému jenu – prekoná dolár hranicu 160?

-
Hedgeové fondy v posledných týždňoch výrazne posilňujú svoje krátke pozície voči japonskému jenu, keďže očakávajú, že americký dolár do konca roka prekoná hranicu 160 JPY. Trh tak reaguje na zväčšujúci sa rozdiel v úrokových sadzbách medzi Spojenými štátmi a Japonskom, ktorý vytvára silný tlak na oslabenie jenu. Zatiaľ čo Federálny rezervný systém (Fed) začína postupne znižovať sadzby, Japonská centrálna banka (BoJ) naďalej postupuje s extrémnou opatrnosťou a udržiava menové podmienky výrazne uvoľnené. Tento kontrast posilňuje dolár a podporuje stávky na jeho ďalší rast voči japonskému jenu.
Vo štvrtok výrazne vzrástla aktivita na trhu s opciami súvisiaca so stávkami na posilnenie dolára voči jenu. Investori vo veľkom nakupovali call opcie, ktoré profitujú z rastu kurzu USD/JPY – podľa údajov Depository Trust & Clearing Corporation bol ich objem približne šesťkrát vyšší ako objem put opcií, ktoré profitujú z opačného pohybu. Tento pomer ukazuje jasnú prevahu stávok na ďalšie posilňovanie dolára a signalizuje rastúcu dôveru trhu, že jen bude naďalej strácať na hodnote. Vo štvrtok dosiahol dolár voči jenu najsilnejšiu úroveň za posledných osem mesiacov.
Na svojom poslednom zasadnutí Bank of Japan ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú a nedala žiadne náznaky, kedy by mohla ďalej sprísňovať menovú politiku. Očakávania trhu sa tak menia. Kým približne polovica obchodníkov očakáva v decembri zvýšenie sadzby o štvrť percentuálneho bodu, väčšina analytikov predpokladá, že BoJ zostane pasívna minimálne do jari. Naopak, hoci americký Fed tento týždeň znížil sadzby o 25 bázických bodov, predseda Jerome Powell jasne uviedol, že zníženie v decembri nie je zaručené a bude závisieť od ďalších ekonomických údajov. Výsledkom je zväčšujúci sa rozdiel v úrokových sadzbách, čo podporuje dolár voči jenu.
Podľa Sagara Sambraniho z londýnskej pobočky Nomura International makro hedžové fondy očakávajú, že kurz USD/JPY v najbližších týždňoch vzrastie na 157 a do konca roka sa priblíži k rozpätiu 158-160. Investori čoraz častejšie využívajú reverzné knock-out a digitálne opcie, ktoré umožňujú lacnejší vstup do pozícií a zároveň obmedzujú riziko pri prekročení určitej hranice výmenného kurzu. Tieto nástroje sa osvedčujú v prostredí vyššej volatility a odrážajú aj obavy z možnej intervencie Bank of Japan, ak výmenný kurz dosiahne psychologickú hranicu 160 jenov za dolár.
Amundi predpokladá podobný scenár a naznačuje, že prekonanie technickej úrovne 155 by mohlo otvoriť priestor pre ďalší rast kurzu USD/JPY. Na oslabenie jenu reagovalo aj japonské ministerstvo financií. Minister Satsuki Katayama varoval, že vláda bude pozorne sledovať pohyby na devízovom trhu a v prípade potreby prijme opatrenia proti nadmernej špekulácii. Počas piatkovej ázijskej seansy sa dolár obchodoval voči jenu v rozmedzí 153,6 až 154,2.
Podľa Thomasa Bureau zo Société Générale v posledných dňoch rastie záujem investorov o krátkodobé knock-out opcie so splatnosťou približne jeden mesiac. Tieto kontrakty sa stávajú preferovaným nástrojom taktických obchodných stratégií, pretože umožňujú efektívne využitie krátkodobých pohybov výmenného kurzu a zároveň slúžia ako zabezpečenie proti ďalšiemu oslabovaniu jenu. Trh tak naďalej očakáva scenár, v ktorom japonská mena bude do konca roka naďalej strácať na hodnote voči americkému doláru.
Graf: USD/JPY (D1)
Z technického hľadiska graf ukazuje, že trh naďalej vytvára vyššie minimá a maximá. Prvou zónou odporu by mohla byť úroveň ponuky na 154,800 – 155,100. Ak prekonáme túto oblasť, ďalšia silná zóna reakcie je na úrovni 157,000 – 158,000. Ak dôjde k pullbacku v tejto jasne býčej štruktúre, mohli by sme byť zastavení buď úrovňou dopytu na úrovni 152,800 – 151,800, alebo 50 % FVG pod denným minimom. Ak dôjde k hlbšej korekcii, cena by mohla dosiahnuť nižšiu úroveň dopytu, kde sa nachádza aj 0,50 Fibonacciho retracement.
