Trhové zhrnutie: Akcie Novo Nordisk rastú o viac ako 7 % 🚀

- Európske akcie si udržali mierne zisky, ale nálada na trhu zostala selektívna a veľmi diferencovaná. Štvrťročné zisky sú vo všeobecnosti solídne, investori však kriticky reagujú aj na malé odchýlky od prognóz, čo poukazuje na stále náročné trhové prostredie v porovnaní s americkými akciami.
- V čase písania tohto článku index Stoxx 600 vzrástol o 0,25 % a zostáva blízko rekordných úrovní. Nemecký index DAX vzrástol o 0,23 %, taliansky index ITA40 o 0,98 %, španielsky index SPA 35 o 0,35 %, zatiaľ čo britský index UK100 klesol o 0,60 %.
- Spoločnosti v indexe Stoxx 600 sú na dobrej ceste k približne 8 % rastu EPS v 4. štvrťroku; 61 % prekonalo očakávania EPS a 58 % prekonalo prognózy tržieb. Napriek tomu zostáva potenciál rastu indexu obmedzený, pretože reakcie trhu sú často negatívne a prognózy na rok 2026 nesplnili zvýšené očakávania.
- Spoločnosti citlivé na clá dosiahli najsilnejší rast ziskov za rok, zatiaľ čo spoločnosti vystavené vplyvu Číny a spoločnosti zamerané výlučne na EÚ dosiahli slabšie výsledky. Akcie s hodnotou, rastom a kvalitou prekonali očakávania konzistentnejšie ako akcie s dynamikou a malé kapitalizácie.
- Niche s rizikom umelej inteligencie pod tlakom: akcie softvérových spoločností, poskytovateľov dátových služieb, vydavateľov, poskytovateľov finančných informácií, správcov alternatívnych aktív a herných spoločností klesli, keďže trhy zohľadnili strednodobé riziká marží v dôsledku narušenia súvisiaceho s umelou inteligenciou.
Kľúčové pohyby jednotlivých akcií (Európa)
- Novo Nordisk sa zotavil o +7 % po takmer 25 % korekcii z minulého týždňa, po oznámení spoločnosti Hims & Hers, že prestane predávať kópie lieku Wegovy po sprísnení vynútiteľnosti zo strany FDA.
- UniCredit vzrástol o +4 % po prezentácii silných výhľadov do roku 2030 a plánov vrátiť akcionárom do roku 2030 približne 50 mld. EUR.
- InPost posilnil o +13 % v dôsledku záujmu o prevzatie, ktorý oceňuje spoločnosť na 7,8 mld. EUR.
Globálne makro
- Japonská vládnuca strana LDP si zabezpečila superväčšinu, čím sa pozornosť sústredila na obchod Takaichi a posilnili sa očakávania fiškálnej expanzie.
- Navrhované dvojročné pozastavenie dane z predaja potravín sa považuje za vysoko pravdepodobné a odhaduje sa, že vytvorí ročný fiškálny deficit vo výške ~5 biliónov jenov, čo bude mať kľúčový vplyv na dlhopisy a devízové trhy.
- Japonský jen posilnil po verbálnej intervencii japonských orgánov. USDJPY klesol o 0,50 % a jen patrí medzi silnejšie meny G10 napriek rozhodujúcemu víťazstvu Takaichiho.
- Drahokovy zostávajú silné: zlato testuje hranicu 5 000 USD, čo predstavuje nárast o 1,0 % za deň, zatiaľ čo striebro posilnilo o 2,40 % na 97 USD.
Denné zhrnutie: Trh kompenzuje straty a čaká na zníženie úrokových sadzieb
Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (13.02.2026)
US OPEN: Trh hľadá smer po inflačných dátach
Bitcoin na pokraji: Úroveň 60 000 USD by mohla vyvolať lavínu likvidácií
