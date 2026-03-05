BREAKING: US500 rastie po vyjadreniach vojenských predstaviteľov o Hormuzskom prielive

Podľa vojenských zdrojov citovaných agentúrou Bloomberg Irán Hormuzský prieliv neuzavrel a bude rešpektovať medzinárodné právo námornej prepravy. Zároveň údaje spoločnosti Kpler naznačujú, že premávka v prielive klesla o 92 % v porovnaní so situáciou pred vypuknutím konfliktu.
- Včera počas tlačovej konferencie americký generál Dan Cain citoval údaje, podľa ktorých frekvencia raketových útokov odpálených z Iránu klesla približne o 85 % oproti prvému dňu vojny. Už skôr bola Čína medzi krajinami, ktoré vyvíjali tlak na Irán v otázke Hormuzu, keďže narušenie lodnej dopravy by pre jej ekonomiku znamenalo výrazný hospodársky zásah.
- V tejto chvíli nie je plavba Hormuzským prielivom úplne bezpečná. Včera sa objavili správy o útoku dronom na ropný tanker, zatiaľ čo iránska vojenská zložka IRGC oznámila, že prieliv bol uzavretý. Informácie sa naďalej rýchlo menia, no je isté, že riziková prirážka za prepravu cez Hormuzský prieliv, Červené more a prieliv Bab al-Mandab určitý čas pretrvá — aj keby americké námorníctvo poskytovalo lodiam sprievod. Energetické trhy budú pravdepodobne ešte potrebovať čas, aby sa vrátili k podmienkam pred vypuknutím vojny.
Futures kontrakt na index S&P 500 (US500) na tieto správy reagoval prudkým rastom a istým spôsobom v nich našiel „potvrdenie“ nádejí na postupnú deeskaláciu konfliktu — ak nie diplomatickou cestou, tak prostredníctvom vojenského vývoja, ktorý by mohol obmedziť schopnosť Iránu pokračovať v odvetných akciách a útokoch v regióne.
