🚩 Futures na pomarančový džús v blízkosti niekoľkoročných miním – čo ukazuje report CoT?

Futures na pomarančový džús (ORANGE) obchodované na burze ICE sa pohybujú v blízkosti niekoľkoročných miním, zatiaľ čo najnovší report Commitments of Traders pre futures na mrazený koncentrovaný pomarančový džús (FCOJ) poukazuje na výraznú zmenu v špekulatívnom pozicionovaní. Veľkí špekulanti v kategórii Managed Money zostávajú v čistej short pozícii, počas uplynulého týždňa však súčasne zvýšili long pozície a výrazne obmedzili short pozície. Ich čistá pozícia sa tak posunula o 444 kontraktov býčím smerom. Vzhľadom na celkový open interest na úrovni iba 9 794 kontraktov je tento pohyb dostatočne výrazný na to, aby ho bolo ťažké považovať iba za štatistický šum.
Producenti a ďalší komerční účastníci zároveň výrazne zvýšili svoje short pozície, zatiaľ čo kategória Other Reportables zostáva pevne na strane long pozícií. Štruktúra CoT zatiaľ nesignalizuje úplný obrat trendu, ale špekulatívne pozicionovanie vo FCOJ je citeľne menej medvedie.
- Managed Money zostáva v čistej short pozícii 1 136 kontraktov: fondy držia 2 379 long kontraktov oproti 3 515 short kontraktom.
- Týždenná zmena pozícií Managed Money je jednoznačne pozitívna: fondy pridali 200 long kontraktov a uzavreli 244 short kontraktov, čím zlepšili svoju čistú pozíciu o 444 kontraktov.
- Kategória Producer/Merchant/Processor/User zvýšila short pozície o 528 kontraktov a zároveň znížila long pozície o 47 kontraktov.
- Other Reportables zostávajú výrazne v čistej long pozícii: 2 390 long kontraktov oproti iba 169 short kontraktom predstavuje čistú pozíciu +2 221 kontraktov.
- Open interest klesol o 127 na 9 794 kontraktov, pričom štyria najväčší obchodníci kontrolujú až 42 % hrubých short pozícií.
Zdroj: CFTC
Managed Money: Stále medvedie, ale smer tokov sa mení
Managed Money zostáva najdôležitejšou kategóriou pri hodnotení špekulatívneho sentimentu. Fondy aktuálne držia 2 379 long kontraktov, 3 515 short kontraktov a 251 spreading pozícií, čo znamená čistú short pozíciu 1 136 kontraktov. Short pozície predstavujú 35,9 % celkového open interest, zatiaľ čo long pozície 24,3 %.
Týždenná zmena je podstatne zaujímavejšia ako samotná absolútna úroveň pozícií. Managed Money zvýšila long pozície o 200 kontraktov a súčasne znížila short pozície o 244 kontraktov. Čistá pozícia sa tak zlepšila o 444 kontraktov, z približne -1 580 na -1 136.
Fondy súčasne obmedzujú medvedie stávky a zvyšujú expozíciu voči potenciálnemu rastu. Ide o silnejší signál ako zlepšenie spôsobené výhradne zatváraním short pozícií. Zatiaľ však nejde o úplný obrat sentimentu, keďže Managed Money zostáva jednoznačne v čistej short pozícii.
Komerční účastníci zvyšujú zaistenie pomocou short pozícií
Kategória Producer/Merchant/Processor/User, ktorá zahŕňa producentov, obchodníkov a ďalších účastníkov priamo zapojených do fyzického trhu, drží 1 656 long kontraktov a 3 267 short kontraktov. Výsledkom je čistá short pozícia približne 1 611 kontraktov. Za posledný týždeň long pozície klesli o 47 kontraktov, zatiaľ čo short pozície výrazne vzrástli o 528.
Tento pohyb nemožno interpretovať rovnako ako rast short pozícií pri špekulatívnych fondoch. Pre producentov, spracovateľov a používateľov fyzickej komodity sú futures predovšetkým nástrojom na riadenie cenového rizika.
Nárast komerčných short pozícií preto môže odrážať vyššiu aktivitu v oblasti zaistenia, a nie priame očakávanie poklesu cien FCOJ. Toto rozlíšenie je pri interpretácii pozícií CoT na komoditných trhoch zásadné.
Other Reportables zostávajú výrazne býčie
Najvýraznejšie jednostranné pozicionovanie možno aktuálne pozorovať v kategórii Other Reportables. Táto skupina drží 2 390 long kontraktov oproti iba 169 short kontraktom, čo predstavuje výraznú čistú long pozíciu +2 221 kontraktov.
Za posledný týždeň vzrástli long pozície o ďalších 64 kontraktov, zatiaľ čo short pozície boli znížené až o 303. Long pozície tejto skupiny teraz predstavujú 24,4 % celkového open interest, zatiaľ čo short pozície iba 1,7 %.
Other Reportables aktuálne predstavujú jasnú protiváhu k medvediemu pozicionovaniu Managed Money. Túto kategóriu však nemožno považovať za ekvivalent hedžových fondov, pretože zahŕňa veľkých reportovaných obchodníkov, ktorí nie sú zaradení do ostatných hlavných kategórií CFTC.
Nízky open interest zvyšuje význam zmien v pozicionovaní
Celkový open interest dosahuje 9 794 kontraktov, čo je o 127 menej ako v predchádzajúcom týždni. FCOJ zostáva relatívne malým futures trhom, čo znamená, že toky v rozsahu niekoľkých stoviek kontraktov môžu mať výrazne väčší vplyv ako na najlikvidnejších komoditných trhoch.
Samotné týždenné zlepšenie čistej pozície Managed Money o 444 kontraktov predstavuje približne 4,5 % celkového open interest. Štyria najväčší obchodníci navyše kontrolujú 42,0 % hrubých short pozícií, zatiaľ čo osem najväčších až 56,7 %.
Vysoká koncentrácia short pozícií zvyšuje náchylnosť trhu na potenciálne dynamické zatváranie short pozícií. Ak by niekoľko veľkých účastníkov súčasne znížilo svoju short expozíciu, relatívne obmedzená hĺbka trhu FCOJ by mohla výsledný cenový pohyb zosilniť.
Čo nám CoT report hovorí o pomarančovom džúse?
Kľúčovým prvkom súčasnej situácie je rozdiel medzi absolútnou úrovňou a dynamikou špekulatívneho pozicionovania. Managed Money naďalej drží výraznú čistú short pozíciu, ale počas jediného týždňa ju zlepšila až o 444 kontraktov kombináciou zvyšovania long pozícií a znižovania short pozícií.
Nasledujúce CoT reporty preto budú mimoriadne dôležité. Ak budú fondy naďalej zvyšovať long expozíciu a súčasne znižovať short pozície, mohlo by to signalizovať postupný obrat špekulatívneho pozicionovania, a nie iba jednorazové zatváranie short pozícií. Ešte silnejším signálom by bol posun Managed Money smerom k neutrálnej čistej pozícii sprevádzaný rastom open interest.
Pozicionovanie vo FCOJ zostáva v absolútnom vyjadrení medvedie, ale špekulatívne toky sú zreteľne menej medvedie. Zatiaľ to nepotvrdzuje trvalý obrat trendu, ale tempo znižovania short pozícií robí z pozicionovania fondov jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré treba sledovať v nadchádzajúcich CoT reportoch.
Graf ORANGE (interval D1)
Po prudkom poklese, ktorý sa začal na prelome rokov 2024 a 2025, sa trhu s pomarančovým džúsom nepodarilo dosiahnuť trvalejšie oživenie a už mnoho mesiacov zostáva v downtrende. Opakované pokusy o rast boli zastavené v blízkosti „línie najmenšieho odporu“, ktorá sa aktuálne nachádza okolo úrovne 150. Kontrakt sa teraz obchoduje v blízkosti nedávnych miním, na cenových úrovniach naposledy zaznamenaných začiatkom roka 2022. Z technického hľadiska pretrvávanie nižších cenových úrovní znamená, že širší trend zostáva pod tlakom napriek nedávnemu zlepšeniu špekulatívneho pozicionovania. Dnešná obchodná seansa futures ORANGE sa začína o 14:05 stredoeurópskeho letného času.
Zdroj: xStation5
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