Tri trhy, ktoré sledovať (20.04.2026)

Investori naprieč všetkými trhmi dúfajú, že prímerie medzi USA a Iránom vydrží a konečne umožní opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Hoci ceny ropy klesli, zostávajú na zvýšených úrovniach. Eufória je viditeľná najmä na akciových trhoch, kde sledujeme rekordne vysoké valuácie. Budúci týždeň prinesie niekoľko významných makrodát, globálna pozornosť sa však bude aj naďalej sústreďovať predovšetkým na Blízky východ. Za zmienku stojí aj to, že výsledková sezóna na Wall Street je v plnom prúde, čo môže výrazne ovplyvniť udržateľnosť cien indexov na historických maximách. V nadchádzajúcom týždni sa preto oplatí pozorne sledovať inštrumenty ako GBPUSD, GOLD a US500.
GBPUSD
Počet makrodát pre britskú libru aj americký dolár bude v najbližších dňoch výrazný. V utorok uvidíme dáta z trhu práce vo Veľkej Británii a americké maloobchodné tržby. V stredu bude zverejnená britská inflácia CPI, ktorá môže byť kľúčová pre určenie výhlaďu úrokových sadzieb v krajine. Trh teraz zaceňuje len 40 % pravdepodobnosť jedného zvýšenia sadzieb do polovice roka, zatiaľ čo na konci marca počítal takmer s dvoma zvýšeniami. Z pohľadu menovej politiky bude zásadné vypočutie Kevina Warsha pred bankovým výborom amerického Senátu. Jeho vyjadrenia môžu naznačiť smer, ktorým sa Fed vydá po odchode Jeroma Powella. Vo štvrtok navyše uvidíme predbežné PMI pre priemyselný sektor vo Veľkej Británii aj v USA.
GOLD
Ceny zlata zostávajú vo veľkej miere závislé od sentimentu okolo situácie na Blízkom východe. Paradoxne môže eskalácia konfliktu vytvárať tlak na pokles zlata pre riziko vyššej budúcej inflácie a následných reštriktívnych krokov centrálnych bánk. Naopak, zlepšenie sentimentu podporuje ceny zlata, pretože inflačné riziká ustupujú a znižuje sa pravdepodobnosť návratu k zvyšovaniu sadzieb. V tomto kontexte bude pre trh so zlatom mimoriadne dôležité utorkové vypočutie Kevina Warsha. Treba tiež pripomenúť, že s príchodom signálov o mieri na Blízkom východe sa pozornosť investorov presunie k ďalším rizikovým faktorom, ktoré by mali drahý kov podporovať. Rastúce globálne zadlženie a pokračujúca dedolarizácia sú fundamenty, ktoré môžu ďalej poháňať býčí trend, ak ho nezastaví prípadný návrat k jastrabej menovej politike.
US500
Indexy na Wall Street sa dokázali dostať na nové historické maximá napriek tomu, že Hormuzský prieliv zostáva zablokovaný. Zdá sa, že americkí investori tento problém už považujú takmer za vyriešený. Ak tento optimizmus vydrží, trh presunie plnú pozornosť na firemné finančné výsledky. Väčšina veľkých spoločností zatiaľ predstavila solídne výsledky, aj keď reakcie trhu boli zmiešané. V najbližších dňoch uvidíme reporty firiem ako Tesla, IBM, AT&T a Boeing v stredu, a tiež Caterpillar a Intel vo štvrtok. Vo štvrtok je navyše naplánované hlasovanie o ponuke fúzie medzi Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance, čo môže vyvolať dodatočnú volatilitu v mediálnom sektore.
Parabolický rast na európskych trhoch pred víkendom💡
Dolár prudko oslabuje po otvorení Hormuzského prielivu 💲📉 Začiatok výraznej korekcie❓
Rast valuácií európskych aerolínií
US OPEN: Hormuzský prieliv je plene otvorený 💥 Eufória na trhoch 🚀
