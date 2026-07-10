Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (10. 7. 2026)

Uplynulý týždeň priniesol na globálne trhy prudkú vlnu volatility, najmä v komoditnom sektore. Počiatočný odraz cien ropy, podporený eskaláciou napätia na Blízkom východe, sa so zosilnenou silou prelial do poľnohospodárskych komodít citlivých na počasie. Trhy vstupujú do nového týždňa s pozornosťou pevne upriamenou na Spojené štáty. Makroekonomický kalendár je nabitý kľúčovými udalosťami, ktoré môžu v nadchádzajúcich dňoch formovať sentiment investorov.
Medzi hlavné udalosti patrí zverejnenie amerického indexu spotrebiteľských cien (CPI) za jún, vystúpenie novovymenovaného šéfa Fedu Kevina Warsha v Kongrese a oficiálny začiatok výsledkovej sezóny na Wall Street. Vzhľadom na súbeh týchto katalyzátorov si v krátkodobom horizonte zaslúžia zvýšenú pozornosť tri trhy: GOLD, US500 a COCOA.
GOLD
Tento týždeň sa pozornosť investorov na trhu so zlatom plne presunie k americkému doláru a výhľadu úrokových sadzieb, ktoré čakajú dva silné katalyzátory. V utorok bude zverejnený júnový údaj CPI z USA, pričom konsenzus očakáva mierne spomalenie rastu cien. Po zverejnení zápisnice FOMC sa trh presunie k ďalšej udalosti spojenej s Warshom: polročnému vystúpeniu šéfa Fedu pred Kongresom.
Warsh vystúpi v utorok pred Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov a v stredu bude nasledovať vypočúvanie pred Bankovým výborom Senátu. Historicky platí, že počas zmien vo vedení Fedu trhy pozorne analyzujú každé slovo kvôli náznakom ďalšieho smerovania menovej politiky. Náznaky holubičieho postoja by mohli byť silným impulzom pre rast zlata, zatiaľ čo neústupná jastrabia rétorika by mohla vyvolať silný predajný tlak. Stojí však za zmienku, že samotný Warsh signalizoval, že nemá v úmysle poskytovať trhom forward guidance. Kľúčová preto bude vlastná interpretácia jeho vyjadrení zo strany trhu.
US500 (futures na S&P 500)
Pre americký akciový trh a jeho benchmark S&P 500 znamená tento týždeň začiatok ďalšej kľúčovej výsledkovej sezóny. Tradične ju začínajú bankoví giganti z Wall Street. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs a Bank of America majú reportovať v utorok.
Mimo finančného sektora budú investori podrobne analyzovať výsledky technologických ťažkých váh ASML a TSMC v stredu a vo štvrtok a tiež Netflixu vo štvrtok. Porovnanie týchto firemných výsledkov so stredajším zverejnením Béžovej knihy Fedu a štvrtkovými údajmi o maloobchodných tržbách v USA poskytne komplexnejší obraz ekonomiky. To účastníkom trhu umožní posúdiť, či americká ekonomika a spotrebitelia zostávajú dostatočne odolní na to, aby podporili firemné výsledky schopné ospravedlniť dnešné napäté valuácie akcií.
COCOA
Kakao má za sebou spektakulárnu prvú polovicu roka. Po prudkom výpredaji na začiatku roka táto mäkká komodita aktuálne zažíva masívny odraz. Hoci súčasné ceny zostávajú pod historickými maximami z roku 2024, od chvíle, keď bol minulý mesiac oficiálne vyhlásený klimatický jav El Niño, vzrástli približne o 60 %. Merané od nedávnych miním dosahuje tempo odrazu až 120 %.
Prudká volatilita posledných dní bola ťahaná obavami o ponuku zo západnej Afriky, kde bol vývoj úrody kakaa najprv zasiahnutý prívalovými dažďami a plantáže teraz ohrozujú horúce a suché podmienky spojené s javom El Niño. Burza ICE navyše v reakcii na nestabilitu trhu zvýšila požiadavky na marže, čo iba zhoršilo výkyvy a prinútilo časť špekulatívneho kapitálu ku kapitulácii.
Tento týždeň bude pre investorov na tomto trhu kľúčový, keďže pozornosť sa presunie od počasia k tvrdým údajom o dopyte. Vo štvrtok budú zverejnené dôležité štvrťročné dáta o spracovaní kakaa v Európe. Nedávna správa od priemyselného giganta Barry Callebaut síce zaznamenala prvý rast objemu predajov za viac než dva roky, čiastočne vďaka skoršej cenovej korekcii, spoločnosť však zároveň varovala, že globálna spotreba cukroviniek zostáva pod tlakom. Po takej výraznej rally z miním budú nadchádzajúce údaje o spracovaní kakaa zásadným testom toho, či vysoké ceny vyvolali skutočnú deštrukciu dopytu, alebo či má trh stále priestor na ďalší rast.
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