Ekonomický kalendár: Čo môže pohnúť trhmi tento týždeň? (03.08.2026)

Minulý týždeň bol bohatý na zasadania najväčších centrálnych bánk. Federálny rezervný systém, Bank of England aj Bank of Japan sa zhodne rozhodli ponechať úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Najväčšiu pozornosť pritiahlo prirodzene rozhodnutie Fedu. Trh očakával razantnejšiu komunikáciu zo strany predsedu Fedu, ktorý sa opäť vyhýbal vyjadreniam, ktoré by sa dali považovať za forward guidance, čo viedlo k výpredaju americkej meny.
Najbližší piatok prinesie ďalší test pre dolár – zverejnenie údajov NFP z amerického trhu práce. V rámci makroekonomických publikácií pôjde o najdôležitejší výsledok nadchádzajúcich dní. Medzitým vyjdú aj ďalšie dáta z trhu práce v USA – JOLTS (utorok), ADP (streda) a týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti (štvrtok).
Nezabúdame ani na sezónu výsledkov. Tento týždeň nás čakajú:
- Pondelok – Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor
- Utorok – AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's
- Streda – Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, Sandisk
- Štvrtok – Airbnb
- Piatok – Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy's
🌏 Najdôležitejšie makroekonomické publikácie
Po týždni nabitom zasadaniami kľúčových centrálnych bánk nás čaká dlhšia prestávka od menovej politiky. Tento týždeň zasadne len český CNB (štvrtok) a pravdepodobne ponechá úrokové sadzby nezmenené.
Ako sme uviedli, v oblasti makroekonomických dát sa pozornosť upriami najmä na piatkové zverejnenie správy NFP. Ďalšie slabšie než očakávané čísla by mohli posilniť holubičí repricing v rámci predpokladanej trajektórie úrokových sadzieb Fedu.
V prvej časti týždňa nás čakajú predovšetkým revízie ukazovateľov PMI. Keďže ide o revízie, nie o predbežné odčítania, ich potenciál vyvolať volatilitu je pomerne obmedzený. Výnimku v tomto smere tvorili dáta RatingDog z Číny, ktoré vychádzajú o niečo neskôr ako ostatné – v noci vyšlo prvé čítanie za júl.
Čína
- Júlový ukazovateľ Rating Dog PMI pre priemyselný sektor prekvapil smerom nadol (50,9 oproti konsenzusu na úrovni 52). Treba pripomenúť, že v Číne sú ukazovatele PMI publikované dvoma rôznymi inštitúciami. S&P (RatingDog) nám poskytuje lepší pohľad na situáciu malých a stredných súkromných podnikov sústredených najmä v pobrežnom páse Číny. Veľká časť z nich je orientovaná na export. NBS zahŕňa viac veľkých štátnych podnikov z odvetví ťažkého priemyslu a infraštruktúry, ktorých produkcia je vo výrazne väčšej miere zameraná na domáci trh.
Švajčiarsko
- Inflácia klesla v júli na 0,4 %. Kľúčovým faktorom bol pokles cien pohonných hmôt (o 0,7 % oproti júnu). Jadrový ukazovateľ, ktorý vylučuje najvolatilnejšie ceny pohonných hmôt a potravín, však tiež zostáva na veľmi nízkej úrovni (0,3 %). Prispievajú nižšie ceny oblečenia a obuvi. Na rozdiel od iných rozvinutých ekonomík nie je zvýšenie úrokových sadzieb pred koncom roka vo Švajčiarsku základným trhovým scenárom.
📆 Makroekonomický kalendár
Pondelok
- Eurozóna: Revízia dát PMI pre priemyselný sektor (júl)
- Čas: 10:00
- Predchádzajúci: 52
- Veľká Británia: Revízia dát PMI pre priemyselný sektor (júl)
- Čas: 10:30
- Predchádzajúci: 52,8
- Spojené štáty: Revízia dát PMI pre priemyselný sektor (júl)
- Čas: 15:45
- Predchádzajúci: 53,8
- Spojené štáty: ISM PMI pre priemyselný sektor (júl)
- Čas: 16:00
- Predchádzajúci: 53,3
- Konsenzus: 53,9
Utorok
- Južná Kórea: Inflácia CPI (júl)
- Čas: 1:00
- Predchádzajúci: 3,2 %
- Konsenzus: 3,1 %
- Spojené štáty: Obchodná bilancia (jún)
- Čas: 14:30
- Predchádzajúci: -77,6 miliardy dolárov
- Konsenzus: -73 miliárd dolárov
- Spojené štáty: Priemyselné objednávky (jún)
- Čas: 16:00
- Predchádzajúci: -1,3 %
- Konsenzus: +0,2 %
- Spojené štáty: JOLTS (jún)
- Čas: 16:00
- Predchádzajúci: 7594k
- Konsenzus: 7504k
🗂️ Zverejnenie výsledkov spoločností
- TG Therapeutics ($TGTX.US) – pred otvorením burzy (BMO)
- Palantir ($PLTR.US) – po zatvorení burzy (AMC)
- Snap ($SNAP.US) – po zatvorení burzy (AMC)
- Trump Media & Technology ($DJT.US) – po zatvorení burzy (AMC)
- 3D Systems ($DDD.US) – po zatvorení burzy (AMC)
- ON Semiconductor ($ON.US) – po zatvorení burzy (AMC)
3 trhy, na ktoré sa oplatí zamerať
- USDJPY: Podľa odhadov vychádzajúcich z dát zverejnených Bank of Japan mohlo dôjsť k nákupu približne 8,45 bilióna jenov (vtedajší ekvivalent asi 53 miliárd dolárov), čo by predstavovalo najväčšiu jednodňovú intervenciu BoJ v histórii. Pár USDJPY klesol o viac ako 4 %, do oblasti 156 – úrovne naposledy pozorovanej začiatkom mája.
- Ropa: V sobotu prišlo oznámenie útoku, ktorý mal podľa vyhlásení Donalda Trumpa byť „najväčším od čias druhej svetovej vojny". Nakoniec mali lídri krajín regiónu presvedčiť Trumpa, že uzavretie dohody sa blíži, čo viedlo k zrušeniu vojenskej akcie. Za barel Brentu platíme v súčasnosti niečo cez 83 dolárov, teda asi o 5 % menej ako pred týždňom.
- EURUSD: Dolár pokračuje vo výpredaji, ktorý odštartoval po stredajšom zasadaní Fedu. Tento týždeň ho čaká ďalší vážny test v podobe piatkového výsledku NFP. Medzitým sa zameriame na dáta ISM PMI z priemyselného sektora (dnes), správu JOLTS (zajtra), ADP (v stredu) a žiadosti o podporu v nezamestnanosti (štvrtok).
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (31.7.2026)
Ranné zhrnutie: USA zastavujú útoky – ropa klesá, akcie rastú (3. 8. 2026)
Denné zhrnutie: Wall Street získava späť pôdu pod nohami; ďalšia intervencia na trhu s jenom❓
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (31. júla 2026)
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