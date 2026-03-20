Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (20.03.2026)

Trhy vstúpia do budúceho týždňa s jednou dominantnou makro dilemou: či sa podarí znovu otvoriť Hormuzský prieliv bez ďalšej eskalácie konfliktu. Ak budú lodné trasy obnovené, volatilita by mala klesnúť a pozornosť sa vráti k „štandardným“ makrodátam. Ak sa však konflikt vyostrí, najmä prostredníctvom ďalších útokov na energetickú infraštruktúru, energetický šok by sa mohol preniesť do inflačných očakávaní v USA, tlačiť výnosy vyššie a prinútiť trhy situáciu prehodnotiť. Lídri EÚ už vyzývajú na moratórium na útoky na energetickú a vodnú infraštruktúru a zdôrazňujú význam slobody plavby v Hormuzskom prielive. Zároveň sa objavujú správy, že USA a ich spojenci začali operácie zamerané na znovuotvorenie prielivu, hoci to môže trvať týždne.
ROPA
Ropa zostáva hlavným ukazovateľom napätia. Kľúčovou otázkou už nie je len samotná cenová úroveň, ale to, či sa konflikt posúva do fázy skutočných fyzických narušení, teda poškodenia infraštruktúry, presmerovania dopravy a vzniku úzkych miest, a nie iba do fázy rizikovej prémie. Správy poukazujú na eskaláciu útokov na energetickú infraštruktúru v oblasti Perzského zálivu a na dominový efekt v globálnych dodávateľských reťazcoch, najmä v Ázii. Zároveň rastúce ceny palív v USA naznačujú, že energetický šok už začína prenikať do ekonomiky a inflačných očakávaní.
Ak sa objavia dôveryhodné signály o znovuotvorení Hormuzského prielivu, ceny ropy by mohli rýchlo korigovať, pretože trh začne započítavať nižšie krajné riziká. Ak sa však útoky rozšíria alebo doprava zostane narušená, asymetria zostáva smerom nahor. Každá ďalšia seansa narušenia zvyšuje riziko druhého kola inflačných dopadov.
US500
Americké akcie ovplyvňujú tri kľúčové faktory: riziko sadzieb higher for longer, citlivosť spotrebiteľov na ceny palív a relatívna odolnosť reálnej ekonomiky. Trvalo vysoké ceny ropy zvyšujú inflačné očakávania a reálne výnosy, sprísňujú finančné podmienky a vytvárajú tlak na sektory citlivé na sadzby vrátane technológií.
USDIDX
Dolár teraz funguje ako barometer trhového stresu. Predĺžené narušenie v Hormuzskom prielive zvyčajne smeruje kapitál do USD, najmä ak rastúce ceny ropy tlačia vyššie výnosy v USA a vedú trh k ďalšiemu odsúvaniu očakávaní ohľadom znižovania sadzieb Fedu.
Na druhej strane, ak sa objaví jasná cesta k deeskalácii a ceny energií klesnú, dolár môže odovzdať časť svojej bezpečnej prirážky spolu so zlepšujúcim sa sentimentom.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.