US Open: Rastúce ceny ropy a PPI tlačia na Wall Street 📉 Technologické a finančné akcie klesajú

V piatok sa americké akcie obchodujú nižšie v reakcii na najnovšie zverejnenie PPI. Údaj vyšiel jasne nad konsenzom, okamžite posilnil naratív o „lepivej“ (setrvačnej) inflácii a zvýšil obavy, že Fed môže mať len obmedzený priestor na krátkodobé uvoľnenie. Dow klesol o 715 bodov (-1,5 %), S&P 500 spadol o 1,1 % a Nasdaq oslabil o 1,4 %. Januárový PPI vzrástol o 0,5 % m/m (vs. 0,3 % očak.), zatiaľ čo jadrový PPI vyskočil o 0,8 % (vs. 0,3 %). Práve jadrová zložka urobila najväčšiu škodu nálade na trhu.
Technológie a softvér sú opäť pod tlakom a trh uzatvára február slabým tónom. Opatrnosť ďalej zvýšila UBS, ktorá znížila hodnotenie amerických akcií na „benchmark“ a upozornila na dolárové riziko, natiahnuté valuácie a politické turbulencie vo Washingtone. V pozadí navyše rastú geopolitické riziká: napätie medzi Pakistanom a Afganistanom, potenciál eskalácie okolo Iránu a správy, že USA nariadili diplomatom a ich rodinám evakuáciu z Izraela.
- PPI (inflácia výrobcov v USA): +0,5 % m/m vs. +0,3 % očak.; jadrový PPI +0,8 % m/m vs. +0,3 % — silné prekvapenie smerom nahor a jasný signál inflačného rizika.
- Reakcia indexov: Dow -1,5 % (-715 bodov), S&P 500 -1,1 %, Nasdaq -1,4 %.
- Technológie opäť pod tlakom: Nvidia -2 % (po viac než -5 % v predchádzajúcej seanse), Amazon tiež slabší — investori sú menej ochotní naháňať AI hype a titulky spojené s OpenAI, namiesto toho sa sústreďujú na valuácie a riziko.
- Softvér/kyberbezpečnosť tvrdo zasiahnuté: Salesforce -4 %, Microsoft približne -2 %; Zscaler -11 % po sklamaní vo výsledkoch; CoreWeave sa prepadá takmer o 20 % pre slabý výhlaď.
- Sentiment: klasický risk-off — investori najprv znižujú expozíciu a otázky riešia až potom; pretrvávajú obavy z vplyvu AI na trh práce (vrátane veľkých prepúšťaní v Block).
- Uzavretie februára: Nasdaq smeruje k poklesu o viac než 3 % m/m; S&P 500 približne -1 % za mesiac, Dow okolo -0,3 %.
- UBS k americkým akciám: zníženie na „benchmark“ s odkazom na slabší výhľad dolára, zvýšené valuácie a politické turbulencie; trhy mimo USA v roku 2026 jasne prekonávajú (MSCI World ex-US takmer +8 % YTD vs. S&P 500 približne bez zmeny).
US500 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
Finančný sektor a banky sú dnes výrazne slabé, pričom pozornosť sa sústreďuje na expozíciu voči private equity a riziko zlyhaní medzi softvérovými firmami. Naopak Netflix a Dell patria k pozitívnym výnimkám. Softvér a IT služby sú medzitým opäť pod tlakom a Nvidia naďalej pôsobí technicky krehko.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Netflix / Warner Bros. / Paramount Skydance: Netflix sa stiahol zo súboja o akvizíciu Warner Bros. Discovery, čím necháva Paramount Skydance dokončiť dohodu za 111 mld. USD. Trh krok privítal — Netflix +8 % pred otvorením trhu, WBD -2 %, Paramount +9 %.
Live Nation: Akcie +1 % po tom, čo Rothschild & Co. Redburn zvýšil odporúčanie na „buy“ a zdvihol cieľovú cenu na 193 USD (približne 22 % potenciál rastu). Analytici poukazujú na stabilizáciu po predchádzajúcom deratingu, silný dopyt (výsledky za 4Q a výhlaď) a slabnúce regulačné obavy.
Block: Spoločnosť oznámila plán zrušiť viac než 4 000 pracovných miest (približne polovicu pracovnej sily). Akcie v obchodovaní po uzavretí trhu vyskočili o 19 %, keďže investori krok vnímali ako rozhodný posun k vyššej efektívnosti.
Dollar Tree: Citi znížila odporúčanie na „neutral“ z „buy“; akcie -2 %. Banka tvrdí, že po zdvojnásobení od miním a obchodovaní blízko cieľovej ceny je teraz pomer rizika a výnosu vyrovnanejší, napriek pokroku v multi-price stratégii.
Amazon / Big Tech / OpenAI: Po oznámení OpenAI o investičnom kole vo výške 110 mld. USD (čo implikuje predpeniažné ocenenie 730 mld. USD) Big Tech oslabil: Amazon -1 %, Microsoft -2 %, Meta -1 %. Hoci sa Amazon kola zúčastňuje a rozširuje svoje viacročné partnerstvo s OpenAI, rozsah valuácie a pokračujúce AI capex zrejme ochladzujú krátkodobé nadšenie.
Zdroj: xStation5
