🔴 Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: EURUSD, CH50cash, OIL (08.05.2026)

Výsledková sezóna na Wall Street sa blíži ku koncu, zatiaľ čo americkí investori stále z veľkej časti ignorujú naďalej napätú situáciu na Blízkom východe. Volatilita na ropnom trhu zostáva zvýšená pre neistotu, či sa región približuje k mieru, alebo k obnovenej eskalácii nepriateľských akcií.
Tento týždeň by mal byť pre trhy obzvlášť zaujímavý. Na jednej strane bude zverejnená americká inflačná správa, ktorá je kľúčová pre výhlaď Fedu. Na druhej strane oficiálne končí mandát Jeroma Powella na čele Fedu. Trh bude navyše pozorne sledovať stretnutie Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga v Číne. Medzi kľúčové trhy, ktoré bude v nasledujúcich dňoch vhodné sledovať, patria EURUSD, CH50cash (China A50) a OIL (ropa Brent).
EURUSD
Ceny energií naďalej zaťažujú európsku menu, zatiaľ čo investori zostávajú sústredení na možnosť rýchlej mierovej dohody na Blízkom východe. Keď geopolitické napätie poľaví, očakáva sa, že pozornosť sa opäť presunie k menovej politike.
V pondelok má Senát potvrdiť Kevina Warsha ako nového predsedu Fedu, zatiaľ čo piatok bude posledným dňom Jeroma Powella vo funkcii, hoci sa očakáva, že zostane v Rade guvernérov. Hlavná pozornosť trhu sa zameria na aprílovú správu o inflácii CPI v USA, ktorá sa očakáva okolo 3,7 %, teda takmer dvojnásobku cieľa Fedu.
Napriek zvýšenej inflácii investori stále neočakávajú, že by sa Fed pod novým vedením vrátil k zvyšovaniu úrokových sadzieb.
CH50cash (China A50)
Tento týždeň prinesie aj kľúčové makrodáta z Číny vrátane údajov o inflácii CPI a PPI, ktoré budú zverejnené v pondelok. Hlavná pozornosť trhu sa však sústredí na stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Trhy očakávajú možné predĺženie obchodnej dohody podpísanej vlani na jeseň. Trump bude pravdepodobne tlačiť na vyššie čínske nákupy amerického tovaru, ako sú sójové bôby, plyn, uhlie a lietadlá Boeing. Na oplátku bude Čína pravdepodobne usilovať o zmiernenie obmedzení na vývoz technológií, najmä v polovodičovom sektore.
Ak zo stretnutia vzídu pozitívne signály, CH50cash (China 50), ktorý sa nedávno obchodoval blízko najvyšších úrovní od roku 2022, by mohol predĺžiť rast a potenciálne zamieriť k úrovniam naposledy dosiahnutým v roku 2020.
OIL
Prvý plný májový víkend priniesol na ropný trh výraznú volatilitu, keď ceny kolísali približne o 20 USD na barel. Napokon sa ceny vrátili späť pod 100 USD pri WTI a mierne nad 100 USD pri Brente.
Hoci došlo k menšej eskalácii napätia na Blízkom východe, nezdá sa, že by Donald Trump pred návštevou Číny smeroval k plnohodnotnému konfliktu. Z dát by obchodníci mali sledovať aj stredajší report DOE o zásobách spolu s mesačnými aktualizáciami OPEC a IEA o ropnom trhu.
Za zmienku tiež stojí, že Spojené štáty nedávno zaznamenali rekordne vysoký export ropy, čo by mohlo v budúcnosti prispieť k ďalšiemu poklesu zásob.
Denné zhrnutie: Technológie ťahajú Wall Street na rekordné maximá napriek napätiu v Perzskom zálive
US Open: Sezóna tržieb a silný report NFP posúvajú Wall Street vyššie!
BREAKING: Americkí spotrebitelia zmierňujú obavy z inflácie, ale sentiment zostáva slabý
BREAKING: Report NFP prekonal očakávania!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.