Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: EURUSD, zlato, S&P 500 (26.06.2026)

Minulý týždeň priniesol dočasné zmiernenie geopolitického napätia, podporené signálmi o mierových rokovaniach a prímerí medzi USA a Iránom, čo stiahlo ceny ropy späť na úrovne spred vojny. Nadchádzajúci týždeň sa však črtá ako jedno z najdôležitejších období pre globálne finančné trhy za posledný čas. Investori budú čeliť súbehu viacerých kľúčových udalostí: každoročnému fóru Európskej centrálnej banky v portugalskej Sintre, dôležitým údajom o inflácii v eurozóne a dlho očakávanej správe z amerického trhu práce (NFP), ktorá bude zverejnená skôr z dôvodu sviatku v USA. Vzhľadom na mimoriadne nabitý makroekonomický kalendár by sa investori mali zamerať najmä na tri trhy: EURUSD, zlato a futures na index S&P 500 (US500).
EURUSD
Najobchodovanejší menový pár sveta sa tento týždeň ocitne v priamom súboji naratívov medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom. EURUSD sa vracia k úrovni 1,14, keďže očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA postupne slabnú. Čo budú investori sledovať?
Od pondelka do stredy sa pozornosť trhu sústredí na ekonomické fórum ECB v Sintre, kde vystúpia prezidentka ECB Christine Lagardeová aj nový predseda Fedu Kevin Warsh. Trhy budú podrobne analyzovať ich vyjadrenia s cieľom získať nové indície o ďalšom smerovaní menovej politiky v období pretrvávajúcej zvýšenej inflácie. Lagardeová vystúpi už v pondelok, zatiaľ čo panelová diskusia s Warshom a ďalšími poprednými centrálnymi bankármi je naplánovaná na stredu 1. júla.
Údaje o spotrebiteľskej inflácii (CPI) z hlavných ekonomík eurozóny a za celý menový blok, ktoré budú zverejnené v utorok a stredu, môžu výrazne zvýšiť volatilitu. Očakáva sa pokles harmonizovanej inflácie (HICP) na 3 % medziročne z májových 3,2 %, pričom jadrová inflácia by mala taktiež mierne spomaliť. Hoci cenové tlaky zmierňujú nižšie ceny energií, inflácia zostáva výrazne nad cieľom ECB, čo núti centrálnu banku zachovať opatrný postoj.
Rozhodujúcou skúškou pre EURUSD bude štvrtkové zverejnenie údajov z amerického trhu práce (Non-Farm Payrolls). Trh očakáva ďalší solídny výsledok, aj keď miernejší než mimoriadne silné májové čísla. Miera nezamestnanosti by mala zostať na úrovni 4,3 %. Ďalšie veľmi silné údaje by výrazne zvýšili očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA.
Zlato
Cena zlata minulý týždeň klesla pod hranicu 4 000 USD za uncu, predovšetkým pod tlakom pretrvávajúcich očakávaní reštriktívnej menovej politiky v USA. Hoci sa drahý kov po otestovaní tejto úrovne stabilizoval, nadchádzajúca séria amerických makroekonomických údajov pravdepodobne udrží vysokú volatilitu na trhu.
Vývoj ceny zlata zostáva úzko naviazaný na situáciu na Blízkom východe a stabilitu prímeria medzi USA a Iránom. Na trhu pritom vzniká zaujímavý paradox. Obnovenie geopolitickej eskalácie môže paradoxne vytvoriť tlak na pokles ceny zlata, keďže rast inflácie by mohol prinútiť centrálne banky k ešte prísnejšej menovej politike. Naopak, konkrétne signály smerujúce k trvalému mieru znižujú riziko ďalšieho zvyšovania sadzieb, čo môže byť pre zlato pozitívne, aj keď časť analytikov upozorňuje, že tým zároveň mizne geopolitická riziková prémia.
Pre trh so zlatom budú kľúčové vystúpenie Kevina Warsha v Sintre, americké indexy nákupných manažérov ISM a predovšetkým štvrtkové údaje NFP. Tie budú zverejnené už vo štvrtok, keďže v piatok zostanú americké trhy zatvorené pred sobotňajším sviatkom Dňa nezávislosti.
Futures na S&P 500 (US500)
Široký americký akciový index čaká mimoriadne nabitý, hoci skrátený obchodný týždeň. Vzhľadom na piatkový sviatok Dňa nezávislosti sa vo štvrtok dlhopisové trhy uzavrú skôr a v piatok zostanú akciové burzy zatvorené. Obchodovanie bude pokračovať len v obmedzenom režime na trhu futures.
Investori budú počas týždňa postupne spracúvať kompletnú sériu údajov z amerického trhu práce. V utorok bude zverejnená správa JOLTS o počte voľných pracovných miest, pri ktorej sa očakáva pokles počtu pracovných pozícií, čo by naznačovalo mierne ochladzovanie dopytu po pracovnej sile. V stredu bude nasledovať správa ADP o zamestnanosti v súkromnom sektore a vo štvrtok oficiálne údaje NFP.
Zaujímavosťou je, že čísla z trhu práce môžu byť výrazne ovplyvnené prebiehajúcimi majstrovstvami sveta vo futbale FIFA. Očakáva sa výrazný rast zamestnanosti v sektoroch cestovného ruchu, gastronómie a zábavy, čo môže skresliť celkový výsledok.
Rovnako dôležitá bude aj začínajúca výsledková sezóna. Po utorkovom uzatvorení trhu zverejnia svoje hospodárske výsledky spoločnosti Nike a Constellation Brands, ktoré poskytnú nový pohľad na kondíciu amerického spotrebiteľa. Už v pondelok budú investori zároveň sledovať rozhodnutia Najvyššieho súdu USA v mediálne sledovaných prípadoch týkajúcich sa Donalda Trumpa, ako aj možné odvolanie guvernérky Fedu Lisy Cookovej, čo by mohlo krátkodobo ovplyvniť sentiment na Wall Street.
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