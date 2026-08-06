ČNB pravdepodobne ponechá sadzby bez zmeny. Ďalšie zvýšenie však zostáva v hre ⚠️

Česká národná banka podľa očakávaní trhu na štvrtkovom zasadnutí ponechá základnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,75 %. Hoci ceny ropy v poslednom období klesli a celková inflácia zostáva pod cieľom centrálnej banky, domáce cenové tlaky naďalej pretrvávajú a ponechávajú otvorenú možnosť ďalšieho sprísnenia menovej politiky.
Všetci ekonómovia oslovení v prieskume Bloomberg očakávajú, že banková rada tentoraz sadzby nezmení. ČNB ich zvýšila už v júni, prvýkrát po štyroch rokoch. Tento krok bol vnímaný ako preventívna reakcia na domáce inflačné riziká a možné sekundárne dôsledky vyšších cien komodít súvisiacich s konfliktom s Iránom.
Podľa hlavného ekonóma českej pobočky UniCredit, Martina Komrsku, poskytlo júnové zvýšenie sadzieb centrálnej banke čas na vyhodnotenie ďalšieho vývoja domácich cenových tlakov aj dopadov blízkovýchodnej krízy na spotrebiteľské ceny.
Služby ukazujú, že inflačný tlak nezmizol
Hoci celková inflácia zostala minulý mesiac pod cieľom ČNB, jej štruktúra nie je príliš upokojujúca. Rast cien služieb, ktoré centrálna banka pozorne sleduje, zrýchlil na 4,7 % z júnových 4,5 %.
Práve sektor služieb sa považuje za lepší ukazovateľ domácich dopytových tlakov. Vyššie tempo rastu naznačuje, že inflácia nie je spôsobená len vonkajšími faktormi, ale zostáva zakorenená aj v domácej ekonomike.
ČNB už skôr upozorňovala, že celkovú infláciu tento rok tlmia najmä volatilné položky, predovšetkým ceny potravín. Na tento efekt sa však nemožno dlhodobo spoliehať. Ďalším dočasným protiinflačným faktorom je vládne opatrenie obmedzujúce ceny elektriny, ktorého účinok bude postupne slabnúť.
Banková rada preto venuje väčšiu pozornosť jadrovej inflácii, ktorá lepšie odráža domáce cenové tlaky. Tá sa tento rok pohybuje okolo 3 %, pričom júlová hodnota bude zverejnená budúci týždeň.
Ďalšie zvýšenie sadzieb môže prísť neskôr
V krátkodobom horizonte bude ČNB pravdepodobne vyčkávať. Ak sa však inflácia v druhej polovici roka opäť dostane nad cieľ, diskusia o ďalšom zvýšení sadzieb sa môže vrátiť.
Po náznakoch upokojenia situácie na Blízkom východe trh čiastočne znížil očakávania ďalšieho sprísnenia menovej politiky. Forwardové sadzby však naďalej naznačujú približne dve zvýšenia sadzieb počas nasledujúcich 12 mesiacov.
To odlišuje českú menovú politiku od vývoja v regióne. V Maďarsku sa očakáva skôr uvoľňovanie menovej politiky a podobný scenár môže nastať aj v Poľsku. ČNB tak môže zostať jednou z najviac jastrabích centrálnych bánk v strednej Európe.
Pre českú korunu by pokračujúce vysoké úrokové sadzby mohli predstavovať podporu. Naopak výraznejší pokles inflácie a slabší domáci dopyt by mohli tlak na ďalší rast sadzieb zmierniť.
Graf EUR/CZK (EUR/CZK, D1)
Zdroj: xStation5
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