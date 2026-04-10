Tri trhy, ktoré sledovať v budúcom týždni (10.04.2026)

V tejto chvíli sa zdá, že globálna ekonomika sa vyhla najhoršiemu scenáru, teda úplnej eskalácii bojov na Blízkom východe. Súčasné prímerie však zostáva veľmi krehké a situácia sa môže zmeniť z jednej chvíle na druhú. Pre účastníkov trhu bude kľúčovým testom obnovenie pravidelnej námornej a tankerovej dopravy cez Hormuzský prieliv.
Popri geopolitike sa už začína výsledková sezóna za 1. štvrťrok 2026. Investori by preto mali tento týždeň zamerať pozornosť na tri kľúčové aktíva: ropu Brent/WTI (OIL), futures na index S&P 500 (US500) a menový pár AUDUSD.
OIL
Ceny ropy po oznámení prímeria medzi Iránom a Spojenými štátmi klesli až o 20 USD na barel. Mier však zostáva krehký. Obe metropoly síce vyhlásili víťazstvo, no diplomatické rokovania podľa všetkého visia na vlásku. Hoci sa ceny teraz držia výrazne pod maximami zo začiatku apríla, napätie zostáva vysoké. Prípadný návrat nad hranicu 100 USD by mohol opäť vyvolať globálnu inflačnú vlnu.
Vývoj cien ropy sa teraz premieta takmer do všetkých tried aktív, výrazne ovplyvňuje najmä americký dolár a zlato. V pondelok bude trh vyhodnocovať mesačnú správu OPEC o produkcii za marec, ktorá by mohla energetickým benchmarkom udeliť strednodobý smer.
US500
Sentiment na Wall Street sa výrazne zlepšil a futures na S&P 500 zmazali väčšinu marcových strát. Kontrakt US500 sa teraz obchoduje len približne 2,5 % pod historickými maximami. Ako sa výsledková sezóna naplno rozbieha, pozornosť sa presúva ku kondícii firiem.
V tomto úvodnom týždni budú v centre pozornosti bankoví giganti ako Goldman Sachs a JPMorgan Chase. Rovnako dôležité však budú aj výsledky spoločností Netflix a TSMC. Report Taiwan Semiconductor Manufacturing Company môže byť kľúčovým ukazovateľom pre celý technologický sektor a pravdepodobne určí momentum technologickej časti indexu S&P 500 aj Nasdaqu.
AUDUSD
Domáci makroekonomický kalendár v Austrálii je tento týždeň pomerne chudobný. Hlavnými bodmi budú len štvrtkové dáta z trhu práce a utorkové prieskumy spotrebiteľského a podnikateľského sentimentu. Napriek tomu zostáva „aussie“ v centre pozornosti. Austrálsky dolár sa teraz nachádza v prekúpenom pásme po výraznom špekulatívnom positioningu, podporenom tým, že RBA bola prvou centrálnou bankou skupiny G10, ktorá sa vrátila k zvyšovaniu úrokových sadzieb.
Vývoj meny bude výrazne ovplyvnený dátami z Číny. V utorok pôjde o obchodnú bilanciu, vo štvrtok potom o HDP, maloobchodné tržby a priemyselnú výrobu. Akékoľvek ďalšie zmiernenie napätia na Blízkom východe by malo prospieť čínskej ekonomike, a tým sekundárne podporiť aj austrálske trhy.
