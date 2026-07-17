Tri trhy, ktoré stoja za pozornosť budúci týždeň (17. 7. 2026)

Počas uplynulého týždňa zostali finančné trhy pod vplyvom ďalšej eskalácie situácie na Blízkom východe. Niekoľko spoločností zverejnilo finančné dáta za uplynulý kvartál, čím neoficiálne odštartovala výsledková sezóna. Pozornosť investorov sa teraz presunie k posledným rozhodnutiam centrálnych bánk pred dlhou pauzou a tiež k výsledkom technologických gigantov. Tie budú veľkým testom pre stále vysoké valuácie, a to napriek nedávnym prudkým poklesom na akciových trhoch. Inštrumenty, ktoré tento týždeň stoja za bližšie sledovanie, sú preto US100, EURUSD a GBPUSD.
US100 (futures na Nasdaq)
Americký technologický index vstupuje do fázy kľúčového fundamentálneho testu. Po nedávnych výrazných výpredajoch budú investori analyzovať, či nadchádzajúce finančné reporty z Wall Street a administratívne rozhodnutia vo Washingtone dokážu zlepšiť celkový trhový sentiment.
V stredu sa dozvieme finančné výsledky technologických gigantov zo skupiny Mag7, konkrétne Alphabetu a Tesly, zatiaľ čo vo štvrtok predstaví svoj report za druhý štvrťrok Intel. Tieto výsledky overia, či sa vysoké valuácie spoločností spojených s technológiou umelej inteligencie a sektorom elektromobilov skutočne odrážajú v tvrdých dátach o tržbách a ziskoch.
Hoci obchodná vojna momentálne nie je dominantným titulkom, stojí za zmienku, že v piatok v USA vyprší dočasné 10 % globálne dovozné clo, pokiaľ Kongres nerozhodne o jeho predĺžení. Prípadné vypršanie alebo úprava tejto politiky priamo ovplyvní marže a náklady dodávateľských reťazcov amerických spoločností.
Výsledkové sezóny technologických gigantov už mnohokrát predefinovali trendy na Wall Street. Napríklad počas trhových turbulencií v rokoch 2021 až 2022 mohlo aj mierne sklamanie vo výhľade iba jedného lídra sektora počas jedinej seansy vymazať stovky miliárd dolárov trhovej kapitalizácie z celého indexu a spustiť kaskádový výpredaj.
EURUSD
Hlavný menový pár bude reagovať na potenciálnu jastrabiu pauzu Európskej centrálnej banky a sériu dôležitých makroekonomických údajov. Vo štvrtok ECB rozhodne o úrokových sadzbách a trhy široko očakávajú, že sadzby zostanú bez zmeny. Júnové spomalenie inflácie odstránilo potrebu naliehavého zásahu, pozornosť trhu sa však úplne presunie na tlačovú konferenciu Christine Lagarde a akékoľvek náznaky možného zvýšenia sadzieb v septembri.
Pred rozhodnutím ECB bude v utorok zverejnený nemecký index ekonomického sentimentu ZEW. V piatok potom trh zaplaví vlna predbežných dát PMI z Francúzska, Nemecka, celej eurozóny a neskôr popoludní aj zo Spojených štátov.
Vysoké ceny zemného plynu a pretrvávajúce ceny energetických komodít zostávajú pre euro protivietorom. V kombinácii so zmiešaným ekonomickým sentimentom naprieč Európou to obmedzuje priestor pre trvalejšie posilnenie jednotnej meny.
GBPUSD
Britská libra čelí súbehu kľúčových politických a makroekonomických udalostí, čo z nej tento týždeň robí jeden z najvolatilnejších menových inštrumentov.
V pondelok Andy Burnham oficiálne zloží prísahu ako premiér Spojeného kráľovstva a stane sa siedmym šéfom vlády od referenda o brexite v roku 2016. Zmena lídra krajiny vždy prináša rýchle trhové vyhodnotenie politickej stability.
V stredu bude zverejnená júnová inflácia CPI v Spojenom kráľovstve. Celkový ukazovateľ by mal podľa očakávaní klesnúť na 2,7 % y/y z predchádzajúcich 2,8 %. Takýto údaj by v kombinácii s utorkovými dátami z trhu práce, vrátane počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti a miery nezamestnanosti, mohol posilniť očakávania trhu, že Bank of England sa nebude ponáhľať so zvyšovaním nákladov na úvery vzhľadom na postupné ochladzovanie zamestnanosti.
Stojí za zdôraznenie, že britská mena môže byť veľmi citlivá na turbulencie okolo Downing Street. Hoci súčasná zmena premiéra prebieha za iných okolností, história finančných trhov, vrátane pamätného prepadu libry a krízy britského trhu štátnych dlhopisov po oznámení fiškálnych plánov na jeseň 2022, ukazuje, že trhy dokážu rýchlo a neúprosne oceniť nedostatok politickej predvídateľnosti.
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