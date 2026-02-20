Tri trhy na sledovanie budúci týždeň (20.02.2026)

Rastúce geopolitické napätie sa opäť stáva jedným z hlavných faktorov formujúcich ocenenia na globálnych trhoch. Posledné rokovania v Ženeve priniesli len obmedzený pokrok v otázke iránskeho jadrového programu a Washington podľa správ stanovil lehotu 10–15 dní na dosiahnutie prelomu, zatiaľ čo trhy čoraz viac započítavajú nenulovú pravdepodobnosť vojenského zásahu. USA zhromaždili v regióne najväčšiu koncentráciu leteckých síl od roku 2003 a Teherán posilnil ochranu strategických objektov aj rétoriku. V pozadí zostáva vojna na Ukrajine aj obchodné vzťahy medzi USA a Čínou. V tomto prostredí – spolu s nabitým kalendárom vystúpení členov FOMC a štvrtkovými dátami PCE – bude vhodné venovať zvýšenú pozornosť inštrumentom OIL WTI, US100 a GOLD.
OIL WTI
WTI do cien započítava rastúcu geopolitickú rizikovú prémiu. Investori hodnotia asymetrické riziká smerom nahor v súvislosti s možným narušením dodávok. Irán produkuje približne 3–4 milióny barelov denne a 20–25 % globálneho obchodu s ropou prechádza Hormuzským prielivom, ktorý predstavuje kľúčové úzke miesto. Aj obmedzený, cielený úder na vojenskú infraštruktúru by mohol vyvolať odvetné hrozby voči lodnej doprave a energetickým zariadeniam v regióne a zvýšiť volatilitu na celom energetickom trhu. Základný scenár trhu aktuálne počíta s obmedzenou operáciou s cieľom prinútiť Teherán vrátiť sa k rokovaniam. V takom prípade by si ropa mohla udržať miernu rizikovú prémiu. Ak by však došlo k nekontrolovanej eskalácii – najmä v prípade narušenia prevádzky v Hormuzskom prielive alebo Suezskom prieplave – cenový rast by sa mohol výrazne zrýchliť.
US100
Nasdaq-100 sa nachádza na priesečníku geopolitického rizika a neistých vyhliadok menovej politiky. Rastúce napätie na Blízkom východe vyvoláva klasický risk-off impulz, ktorý negatívne zasahuje najmä rastové aktíva citlivé na úrokové sadzby. Vyššie ceny ropy zároveň komplikujú inflačný výhľad a môžu posilniť naratív Fedu o „vyšších sadzbách na dlhšie obdobie“, v čase keď trhy očakávali potvrdenie dezinflančného trendu po posledných dátach CPI. Séria vystúpení členov FOMC, vyvrcholená štvrtkovými dátami PCE a piatkovým PPI, môže zvýšiť volatilitu indexových futures. Ak tvorcovia politiky zdôraznia opatrnejší postoj, US100 môže čeliť tlaku – najmä po nedávnej konsolidácii, ktorá naznačuje vyčerpanie posledných rastových impulzov.
GOLD
Zlato opäť potvrdilo svoju úlohu hlavného zabezpečenia proti riziku a priblížilo sa k úrovni 5 000 USD. V aktuálnej fáze sa zdá, že trh vyčkáva na ďalší impulz po nedávnom prudkom výpredaji. Ak sa napätie na Blízkom východe opäť dostane do popredia, globálny kapitál sa môže presúvať do bezpečných prístavov. Naopak, hmatateľný diplomatický pokrok alebo obmedzená vojenská operácia bez širších dôsledkov by mohli dopyt po zlate utlmiť.
Denné zhrnutie: Najvyšší súd zastavil Trumpove clá – ale na ako dlho?
Sklamanie pre Trumpa, odolnosť pre ostatných: Pravda o HDP USA 🇺🇸
BREAKING: Globálne clá Donalda Trumpa zrušené Najvyšším súdom USA 🚨🏛️
BREAKING: Kolaps HDP USA 🚨📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.