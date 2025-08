Trpezlivosť prináša ovocie: Credit Agricole potichu posilňuje svoju pozíciu na talianskom bankovom trhu

V čase, keď niektoré európske vlády preberajú aktívnu úlohu pri reštrukturalizácii domáceho bankového sektora, je stratégia francúzskej banky Credit Agricole jasným príkladom toho, ako môže dlhodobý, nenápadný prístup priniesť významné výhody. Zatiaľ čo konkurenčný UniCredit narazil pri pokuse o prevzatie Banco BPM na odpor zo strany talianskej vlády, Credit Agricole si buduje pozíciu trpezlivými krokmi a diplomatickou spoluprácou s regulátormi.

Francúzska banka pôsobí v Taliansku už takmer dve desaťročia a dnes talianska časť biznisu tvorí 15 % celkového zisku skupiny, čo z nej robí najvýznamnejší trh mimo domácej Francúzska. Od roku 2020 CA navýšila objem úverov v Taliansku o 15 miliárd eur, zatiaľ čo hlavní konkurenti – Intesa Sanpaolo a UniCredit – svoje úverové portfóliá znižovali.

Vďaka postupnej akvizičnej stratégii sa Credit Agricole podarilo stať významným akcionárom Banco BPM, kde v súčasnosti drží 19,8% podiel a požiadala ECB o povolenie prekročiť hranicu 20 %. Napriek tomu banka vylúčila úplné prevzatie a zostáva pod hranicou 25 %, ktorá by spustila povinnú ponuku na odkúpenie akcií.

Kým UniCredit zvolil agresívnu stratégiu prevzatia, ktorá skončila neúspechom a narušením vzťahov s talianskou vládou, Credit Agricole si vďaka umiernenému prístupu zachováva dôveru naprieč politickým spektrom – bez ohľadu na to, či vládnu ľavicové alebo pravicové strany. Banka si buduje svoju prítomnosť prostredníctvom distribučných dohôd, menších akvizícií a dlhodobých partnerstiev, napríklad v oblasti poistenia a spotrebiteľského financovania s BPM.

Tento tzv. „želví“ prístup umožňuje CA upevniť vplyv bez toho, aby vyvolala politický odpor. Ako uviedol jeden z analytikov: „Vedia, že vlády sa menia, ale oni zostávajú. Sú to tí istí ľudia, rovnaká kultúra, rovnaká stratégia – môžu čakať roky a zasiahnuť, keď príde správny čas.“

V dôsledku toho sa Credit Agricole profiluje ako stabilný a dlhodobý hráč, ktorý je pripravený ťažiť z ďalšej konsolidácie na talianskom trhu – bez potreby hlučných akvizícií alebo zásahov do politických záujmov.

Graf ACA.FR (D1)

Akcie spoločnosti Credit Agricole sa aktuálne pohybujú okolo ceny 16,14 EUR, čo je úroveň v tesnej blízkosti dvoch kľúčových kĺzavých priemerov – EMA 50 na hodnote 16,15 EUR a SMA 100 na úrovni 16,34 EUR. Cena sa aktuálne nachádza mierne pod týmito priemermi, čo môže byť varovným signálom pre býčích investorov, keďže nedošlo k jednoznačnému prelomeniu nad rezistentné pásmo.

RSI sa drží na neutrálnej úrovni 50,1, teda bez výrazného smerového signálu. Trh je momentálne v rovnováhe medzi nákupným a predajným tlakom, pričom žiadna strana nemá jasnú prevahu.

Celkovo akcie ACA.FR vykazujú známky konsolidácie po predchádzajúcom raste. Rozhodujúce bude, či sa cena udrží nad úrovňou 16 EUR a prerazí nad 16,34 EUR, čím by mohol byť opäť potvrdený rastový trend. Naopak, pokles pod hranicu 15,77 EUR by mohol priniesť zosilnený predajný tlak a návrat k nižším úrovniam. Investori by mali sledovať vývoj ceny vo vzťahu ku kĺzavým priemerom, keďže práve tam sa aktuálne rozhoduje o ďalšom smere vývoja akcie.

Zdroj: xStation5

