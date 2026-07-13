🚨Trump navrhuje 20 % mýto na náklad v Hormuze

Trhy dnes ovplyvňuje geopolitické napätie okolo Hormuzského prielivu a výpredaj technologických akcií. Nižšie nájdete stručné zhrnutie kľúčových pohybov.
Ceny ropy prudko rastú
CFD na OIL rastú o 4,42 % a WTI o 4,41 % po najnovších komentároch prezidenta Trumpa týkajúcich sa novej úlohy USA ako „strážcu“ Hormuzského prielivu. Futures na ropu Brent a WTI rastú pri otvorení o viac než 3 % a odrážajú sa od seansových miním po obnovenej eskalácii konfliktu medzi USA a Iránom v regióne. Tankerová doprava cez prieliv sa v posledných dňoch výrazne spomalila, čo cenám poskytuje ďalšiu podporu.
Wall Street pod tlakom
Futures na S&P 500 a Nasdaq-100 naznačujú nižšie otvorenie, pričom Nasdaq-100 klesá až o 1 %, najmä v dôsledku výpredaja v sektore pamätí a polovodičov po extrémne volatilnom debute SK Hynix na Nasdaqu. US100 klesá o 1,21 %, zatiaľ čo Bitcoin stráca 1,78 %.
Drahé kovy navzdory logike
Zlato klesá o 2,47 % a striebro o 2,90 % napriek geopolitickému napätiu. Ide o nezvyčajnú reakciu, ktorú trh pripisuje obavám, že Fed pred zajtrajším údajom CPI udrží úrokové sadzby vyššie dlhší čas. Inverzná korelácia s americkým dolárom sa preto stáva výraznejšou.
Menový trh je stabilný
USDJPY rastie o 0,38 % a USDIDX o 0,11 %, zatiaľ čo EURUSD a GBPUSD zostávajú prakticky bez zmeny.
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Pokiaľ ide o kľúčové inštrumenty, za pozornosť stojí najmä sila ropy a amerického dolára. Hlavné akciové indexy a drahé kovy sú pod tlakom. Zdroj: xStation
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