🚨Trump uvaľuje nové 50 % clá 💰

Prezident Donald Trump v pondelok podpísal dokumenty, ktorými zavádza 50% clá na kanadský dovoz v hodnote približne 20 miliárd dolárov. Odôvodnenie Washingtonu spočíva v tom, že Kanada diskriminuje automobily, alkohol a mliečne výrobky vyrobené v USA.
Dotknutý objem predstavuje zhruba 5,2 % z celkových 382 miliárd dolárov, ktoré USA z Kanady v roku 2025 doviezli. Trump pritom siahol po ustanovení colného zákona z roku 1930, ktoré prezidentovi umožňuje uvaľovať sankčné clá až do výšky 50 % voči obchodnému partnerovi označenému za diskriminačného – ide o prvé zaznamenané použitie tohto zákona za takmer celé storočie jeho existencie.
Nové clá sa vzťahujú na pestrú škálu výrobkov. Okrem vína, cementu a hokejového vybavenia sa dotknú aj mliečnych výrobkov, bazénov, nábytku, rybárskych prútov, semien, oblečenia a parochní. Z ciel sú naopak vyňaté energetické produkty, draselné hnojivo, ryby a kritické nerastné suroviny. Na rozdiel od predchádzajúcich Trumpových ciel voči Kanade sa nové povinnosti vzťahujú aj na tovar, ktorý doteraz čerpal bezcolné zaobchádzanie. Clá vstúpia do platnosti 19. augusta, čím zostáva tridsaťdňové okno na prípadné rokovania.
Jadrom sporu je vzájomná eskalácia prebiehajúca od začiatku roka 2025. Washington označuje Kanadu za jednu z iba dvoch krajín, ktoré na jeho skoršie clá reagovali odvetou. Americká administratíva konkrétne poukazuje na to, že takmer všetky kanadské provincie a teritóriá zastavili nákup, distribúciu alebo predaj amerických alkoholických nápojov, pričom voči ostatným krajinám podobné obmedzenia neuplatňujú. Americký obchodný zástupca Jamieson Greer vo svojom vyhlásení uviedol, že Kanada na rozdiel od iných partnerov a spojencov pokračuje v odvetných opatreniach voči USA.
Ottawa nové clá odmieta. Premiér Mark Carney označil tento krok za „najnovší z radu jednostranných obchodných akcií USA", ktoré podľa neho od začiatku porušujú dohody. Carney zároveň zdôraznil, že Kanada predložila Washingtonu komplexné návrhy na urovnanie sporu, a deklaroval pripravenosť intenzívne rokovať v prospech občanov oboch krajín. Premiér Ontaria Doug Ford naopak vyzval na tvrdú reakciu a na sociálnych sieťach napísal, že ak clá vstúpia do platnosti, Kanada by mala reagovať.
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