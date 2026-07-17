Denné zhrnutie: Výpredaj so spin-offom

USA
- Wall Street zakončuje týždeň v červených číslach, hlavné indexy klesajú približne o 1 %. Napriek poklesu a relatívne slabému sentimentu sa zdá, že trh vykazuje prvé známky návratu nákupnej sily. Straty okolo 2 % boli počas seansy znížené pod 1 %, hlavne po dátach Michiganskej univerzity.
- Situácia v Perzskom zálive zostáva napätá. Výmeny paľby pokračujú na oboch stranách Hormuzského prielivu, kde lodná aktivita opäť klesla takmer na nulu.
Firemné správy, USA:
- Netflix (NFLX.US): Trh sklamali výsledky za 2. štvrťrok a ešte horší výhľad pre 3. štvrťrok. Počiatočný prepad valuácie bol zmiernený z 11 % na 7 %.
- Intuitive Surgical (ISRG.US): Výrobca chirurgických robotov da Vinci klesol približne o 13 % po výsledkoch za 2. štvrťrok. Hoci kvartálne výsledky prekonali očakávania, spoločnosť nezvýšila svoj celoročný výhľad.
- SpaceX (SPXC.US): Plánovaný testovací let „Starship“ bol krátko pred štvrtkovým štartom zrušený pre poruchu jedného z motorov rakety. Akcie klesli o 3 %.
- Nebius (NBIS.US): Spoločnosť „Neo Cloud“ vydala zaistené dlhopisy v hodnote 775 mil. USD. Úvodná strata -13 % sa do konca seansy zmenila na 8 % zisk.
- Bloomberg uvádza, že Adobe by mala dostať ponuku na prevzatie od „veľkej technologickej spoločnosti“.
- FAA oznámila, že vráti lietadlá 737 MAX a 787 do procesu letovej certifikácie.
Makroekonomické dáta z USA:
- Stavebné povolenia ukázali väčší než očakávaný pokles. V júni bolo vydaných 1,36 mil. povolení oproti očakávaniu 1,4 mil.
- Americké exportné ceny klesli o 0,6 %, čo je väčší pokles, než sa očakávalo, zatiaľ čo importné ceny vzrástli o 0,3 %, teda výrazne nad očakávania.
- Priemyselná produkcia v júni vzrástla o 0,1 % oproti očakávaniu 0,2 %.
- Správa Michiganskej univerzity bola dostatočne silná na to, aby obrátila trhový sentiment.
- Spotrebiteľský sentiment vzrástol výrazne nad očakávania na 54,4.
- Krátkodobé inflačné očakávania klesli zo 4,6 na 4,2.
Európa
- Európske akciové trhy nedokázali zachytiť obrat po zverejnení amerických makrodát. Väčšina hlavných indexov skončila nižšie, najmä pod tlakom eskalácie okolo Iránu a obáv z cien energií. Londýnsky FTSE 100 klesol približne o 0,3 %, francúzsky CAC 40 asi o 0,6 % a nemecký DAX zhruba o 0,5 %. V južnej Európe taliansky FTSE MIB stratil približne 1 %, zatiaľ čo španielsky IBEX 35 odpísal asi 0,3 %.
Firemné správy, Európa:
- Polovodičový sektor sa dostal pod tlak. Akcie STMicroelectronics klesli približne o 5 % a ASML stratila asi 3,5 %.
- Volvo vykázalo rast tržieb a zisku ťahaný hlavne segmentom nákladných vozidiel a služieb.
- SAAB získava takmer 10 % po výsledkoch. Pozornosť sa sústredila na medziročný nárast backlogu objednávok o viac než 200 % pri zachovaní veľmi rýchleho tempa rastu naprieč všetkými prevádzkovými ukazovateľmi.
- Burberry Group klesá o viac než 6 %. Manažment naznačuje, že spoločnosť pociťuje tlak zo zníženej nákupnej aktivity na Blízkom východe.
FOREX
- Na devízovom trhu pokračuje v raste novozélandský dolár, ktorý si zlepšuje pozíciu vďaka klesajúcim inflačným očakávaniam v USA.
- Britská libra klesá, čo odráža obavy z vyššej inflácie súvisiacej s rastom cien ropy a plynu.
- Komodity
- Pri poľnohospodárskych komoditách naďalej rastú kakao, cukor, sójové bôby, káva a pomaranče. Nadchádzajúci jav El Niño stále implikuje slabšie úrody a tlak na ponuku.
- Energetické komodity reagujú na eskaláciu konfliktu okolo Iránu. Ropa sa vracia nad 87 USD a európsky plyn získava až 6 %.
Krypto
- Ochota riskovať zostáva utlmená, čo vytvára tlak na kryptomeny. Väčšina tokenov zaznamenáva mierne straty. Bitcoin klesá späť pod 64 000 USD, Solana stráca približne 1 % a Ethereum takmer 2 %.
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