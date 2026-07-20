Ropa Brent ustupuje z 90 USD 🛢️

Čo sa deje na Blízkom východe?
Sily USA uskutočnili deviaty deň po sebe nálety na vojenské objekty, protilietadlovú obranu a komunikačné siete v Iráne. Útoky USA sa zintenzívnili po smrti dvoch amerických občanov pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku. Okrem toho Teherán zaútočil na ciele okrem iného v Bahrajne (kde sídli 5. flotila USA), Kuvajte a Iraku.
Pohyb lodí a tankerov cez kľúčový Hormuzský prieliv (zodpovedný za cca 20 % svetovej prepravy ropy a LNG) prakticky zamrzol po sérii útokov na obchodné plavidlá. Časť lodí sa pokúša plaviť s vypnutými transpodérmi, no iránske sily IRGC sa snažia zastaviť lodný ruch blokádami a útokmi. Iránu zároveň vyzval hútiských povstalcov v Jemene, aby zablokovali prieliv Bab al-Mandab v Červenom mori, ak USA zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru.
Napätie na trhu pohonných hmôt a komodít
Ropa Brent prvýkrát za viac ako päť týždňov prekonala úroveň 90 USD za barel, keď ju poháňala rastúca geopolitická riziková prémia. Ceny benzínu na čerpacích staniciach v Spojených štátoch sa vrátili nad úroveň 4 USD za galón, čo vytvára politický tlak pred novembrovými strednodobými voľbami. Crack spread 3-2-1 navyše dosahuje takmer 70 USD za barel, čo svedčí o mimoriadne napätom trhu pohonných hmôt. Situáciu ďalej komplikuje vývoj v Rusku, kde bol zastavený vývoz takmer všetkých kľúčových ropných produktov.
Diplomacia a šanca na obrat (TACO)
Napriek prebiehajúcej výmene úderov iránska strana informovala, že diplomacia zostáva aktívna a návrhy sú sprostredkúvané cez mediátorov, predovšetkým Katar a Pakistan. Štátny tajomník USA Marco Rubio poznamenal, že Irán vysiela signály o ochote vstúpiť do rokovaní, pričom vnútri iránskej moci sú badateľné rozdiely medzi zástancami dohody a jastrabmi.
Hrozí nám diplomatický obrat?
Prezident Donald Trump avizoval zintenzívnenie útokov na iránsku infraštruktúru od stredy. Trhy to vnímajú ako hru s vysokými stávkami. Narastajúci vojenský tlak zo strany USA môže poslúžiť ako predohra na vynútenie návratu k rokovaciemu stolu (teda moment TACO). Keby došlo k deeskalácii, vyparovanie geopolitickej prémie by mohlo vyvolať prudkú korekciu na trhu s ropou smerom nadol.
V súčasnosti pozorujeme ústup z denných maxím okolo 90 USD za barel na 88 USD za barel, teda na úroveň piatočného zátvoru. Trh s ropou je stále mimoriadne napätý a Goldman Sachs avizuje ďalší rast. Napriek tomu, vzhľadom na históriu a správanie Donalda Trumpa, akýkoľvek signál zmierňovania môže viesť až k 5–10 % korekcii.
Od začiatku konfliktu je cena nominálne o viac ako 27 % vyššie. Ako ukazuje história, aj v takto pokročilom štádiu konfliktu sú pohyby oboma smermi plne možné. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Cena ustupuje presne na úroveň piatočného zátvoru. Kľúčovou podporou sú v súčasnosti okolie 86–87 USD za barel. Ak dôjde k ďalšej intenzifikácii z aktuálnych úrovní, cena môže dosiahnuť zónu retracementu 50–61,8. Ak Trump avizuje rokovania, cena klesne na 84–85 USD za barel. Zdroj: xStation5
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Denné zhrnutie: Výpredaj so spin-offom
Eskalácia v Iráne: Čo sledovať a čo očakávať
Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb ⚠️ Krehké obchodné prímerie je ohrozené 🚨
Iránu uzavretie Hormuzského prielivu nestačí ⚠️ Hrozí ochromenie ďalšej kľúčovej námornej trasy 🚨
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