Trumpove 39 % clá zasiahli švajčiarskych hodinárov

Akcie švajčiarskych luxusných hodinárskych spoločností Swatch Group a Richemont dnes oslabili po tom, čo prezident Donald Trump oznámil 39 % clo na dovoz švajčiarskych výrobkov do Spojených štátov. Tento krok prichádza v čase, keď odvetvie už čelí tlaku silného franku a klesajúceho globálneho dopytu.

Swatch (UHR.S) počas dňa stratil až 5 %, Richemont (CFR.S) klesol o 3,4 %, pričom časť strát neskôr korigovali. Oznámenie prišlo počas švajčiarskeho štátneho sviatku, takže pondelok bol prvým obchodným dňom po zverejnení cla, ktoré má nadobudnúť účinnosť 7. augusta.

Podľa analytikov môžu 39 % clá byť pre niektoré značky likvidačné, najmä ak sa nepodarí uzatvoriť dohodu so Spojenými štátmi. USA sú najväčším exportným trhom pre švajčiarske hodinky s podielom 16,8 % vývozu (približne 4,4 miliardy CHF).

Generálny riaditeľ Swatch Group Nick Hayek označil situáciu za vážnu, no neverí, že ide o „koniec sveta“. Zároveň vyzval švajčiarsku prezidentku Karin Keller-Sutter, aby okamžite vycestovala do Washingtonu a začala priame rokovania. Podľa Hayeka má firma zásoby v USA na 3–6 mesiacov, čím získava čas na reakciu bez okamžitého vplyvu. Navyše spoločnosť zvýšila dodávky do USA už v prvej polovici roka, keď sa o clách začalo špekulovať.

Richemont, ktorý v roku 2025 generoval 32 % svojich tržieb z predaja hodiniek, je na americkom trhu menej exponovaný – podľa Jefferies tvorí menej než 10 % jeho celkových tržieb.

Graf UHR.CH (Swatch Group, D1)

Akcie Swatch Group sa aktuálne obchodujú na úrovni 141,70 CHF, čo je tesne pod SMA 100 (142,72 CHF), ktorý tvorí krátkodobú rezistenciu. RSI je na hodnote 49,2, čo signalizuje neutrálny stav, bez jasného smeru.

MACD ukazuje na slabnúce momentum s možným negatívnym prekrížením, čo podporuje scenár pokračujúcej korekcie.

Zdroj: xStation5

Graf CFR.CH (Richemont, D1)

Akcie Richemont pokračujú v prudkom klesajúcom trende, pričom aktuálna cena 131,15 CHF znamená pokles hlboko pod EMA 50 (146,15 CHF) aj SMA 100 (149,56 CHF). RSI klesol až na 22,5, čo jasne naznačuje silne prepredaný trh a potenciál na krátkodobý odraz.

MACD je výrazne negatívny, potvrdzujúc trvajúce medvedie momentum bez známok obratu.

Zdroj: xStation5

