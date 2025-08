Ropa oslabuje po rozhodnutí OPEC+ zvýšiť ťažbu, trh sleduje aj hrozby nových sankcií

Ceny ropy dnes klesli na najnižšiu úroveň za posledný týždeň, po tom, čo OPEC+ oznámil zvýšenie produkcie o 547 000 barelov denne od septembra. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami trhu, no zvyšuje tlak na cenu, ktorý bol zrejmý už počas piatka, keď ropa stratila približne 2 USD.

Brent klesol o 1,7 % na 68,50 USD za barel, zatiaľ čo WTI oslabila o 1,9 % na 66,07 USD. Rozšírená aliancia producentov v rámci OPEC+ tak pokračuje v plnom a predčasnom rušení pandemických škrtov, ktoré pôvodne dosahovali až 2,5 milióna barelov denne – teda približne 2,4 % globálneho dopytu.

Analytici z Goldman Sachs však upozorňujú, že reálny nárast produkcie zo strany ôsmich kľúčových krajín OPEC+ bude skôr 1,7 milióna barelov denne, keďže niektoré ďalšie členské štáty znížili ťažbu po predchádzajúcom prečerpaní kvót.

Trh zostáva zároveň citlivý na geopolitické riziká, najmä pokiaľ ide o možné ďalšie sankcie USA voči Rusku. Prezident Trump zvažuje 100% sekundárne clá na odberateľov ruskej ropy, čo už viedlo k zmene smeru minimálne dvoch tankerov smerujúcich z Ruska do Indie. Napriek tomu indické úrady signalizujú, že budú v nákupoch pokračovať. Analytici ING upozorňujú, že ak by India skutočne prestala odoberať ruskú ropu, na trhu by mohlo chýbať až 1,7 milióna barelov denne.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena OIL.WTI pokračuje v prudkom poklese a aktuálne sa obchoduje na úrovni 65,92 USD, čo je najnižšia cena za posledný týždeň. Bollingerove pásma ukazujú, že cena sa drží pri spodnej hranici (65,58 USD), čo potvrdzuje veľmi silný klesajúci trend.

CCI dosiahlo extrémne prepredanú hodnotu -159,2, čo indikuje, že trh je výrazne pod tlakom predávajúcich. Vysoké objemy počas poklesu len podporujú negatívny sentiment na trhu. Technicky je možné očakávať krátkodobý odraz vzhľadom na prepredanosť, avšak celkový trend ostáva medvedí, kým nedôjde k prekonaniu oblasti 67,50 USD.

Zdroj: xStation5

