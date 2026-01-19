Trumpove clá posielajú európske automobilky do červených čísel

- Trump oznámil nové clá na európske autá – až 25 % od júna.
- Nemecké automobilky prišli o miliardy eur trhovej hodnoty.
- EÚ hrozí odvetou – clá na americký tovar v hodnote 93 miliárd eur.
- Sektor ďalej oslabuje kvôli problémom v Číne a prechodu na elektromobilitu.
Európske automobilky zažili prudký pokles po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil plán na zvýšenie ciel na dovoz európskych vozidiel do USA. Clá by mali vzrásť z aktuálnych 15 % na 25 % v júni, pričom prvé navýšenie na 10 % má vstúpiť do platnosti už 1. februára.
Akcie Mercedes-Benz klesli počas ranného obchodovania vo Frankfurte až o 6,7 %, BMW stratilo 7 %, Volkswagen 5,4 % a Porsche 4,9 %. Negatívna reakcia trhu odráža hlbokú závislosť nemeckých výrobcov na americkom trhu, kde predávajú lukratívne modely ako napríklad Mercedes-Benz S-Class.
Podľa analytika Michaela Deana z Bloomberg Intelligence by nové clá mohli znížiť ročné prevádzkové zisky nemeckých, britských a švédskych automobiliek o približne 3 miliardy eur (3,5 miliardy dolárov). Už predtým zvýšené clá z 2,5 % na 15 % vlani otriasli sektorom a priniesli výstrahy o ziskoch naprieč automobilovým priemyslom.
Trumpove kroky sú súčasťou širšieho geopolitického sporu – tentoraz vyvolaného jeho kontroverzným záujmom o kúpu Grónska, ktorý narazil na odpor Dánska a ďalších európskych krajín. Ako reakciu na hrozbu nových ciel Európska únia zvažuje odvetné clá na americký tovar v hodnote až 93 miliárd eur a pohrozila pozastavením schvaľovania obchodnej dohody s USA.
Automobilový sektor v Európe však nečelí len hrozbe amerických ciel. Výrobcovia zároveň trpia slabými predajmi v Číne a pomalým prechodom na elektromobilitu, čo vedie k revízii predchádzajúcich ekologických plánov.
Akcie ďalších výrobcov padali naprieč Európou a Áziou: Stellantis v Miláne oslabil o 4,5 %, Aston Martin v Británii o 3,2 % a Tata Motors, materská spoločnosť Jaguar Land Roveru, odpísala v Bombaji 4,3 %.
