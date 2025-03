Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (03.03.2025)

Začiatok nového mesiaca prinesie fundamentálnym obchodníkom hneď niekoľko dôležitých momentov, z USA budú najsledovanejšie výsledky indexových PMI a koncotýždňové dáta trhu práce NFP. Vo štvrtok bude európska ECB rozhodovať o znížení úrokovej sadzby.

Sentiment na FX trhu sa javí bez výraznejšej zmeny, kontinuálne obchodníci navyšujú svoje long kontrakty na EUR, GBP a taktiež Japonský Jen.

Short obchodníci boli v poslednom týždni vytlačení z trhu so zemným plynom a to by mohlo znamenať výraznejšiu príležitosť k rastu, naopak trh s ropou a americkými indexami pre najbližšie dni naznačuje možnú rotáciu v pásme bez výraznejších trendových pohybov.