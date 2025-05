Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom (19.05.2025)

Obchodníci očakávajú zmenu sentimentu a navýšenie volatility po posledných pomerne pokojných dňoch. Indikátory sentimentu naznačujú prekúpenosť trhov, čo by mohlo spusiť krátkodobý výpredaj, podporený aj objemamy a open interestom inštitúcií na nižších cenách. Na menových trhoch je najzaujímavejšie Euro, ktoré prídáva vyše 15 tisíc nových long kontraktov. Zemný plyn sa dostáva do posezónneho trendu a je tu pravdepodobnosť pohybu pod 3 USD. Ropa zaznamenala významné zníženie objenom na strane short, čo by mohlo podporiť rastový scernár v najbližíších dňoch. Zlato by v prípade pokračovania pokojnej nálady mohlo aj naďalej klesať.