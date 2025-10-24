Technická analýza: USD/CAD spomaľuje rast, blíži sa korekcia

-
USD/CAD testuje silnú rezistenciu 1,4010–1,4050, kde trh stráca momentum a hrozí pullback.
-
Prvá reakčná zóna sa nachádza pri 1,3940–1,3970, ďalší kľúčový support okolo 1,3867 (50% FVG + trendová línia).
-
Hlavný scenár zostáva býčí, pokiaľ sa cena drží nad rastúcou trendovou líniou; korekcia je však vysoko pravdepodobná.
-
USD/CAD testuje silnú rezistenciu 1,4010–1,4050, kde trh stráca momentum a hrozí pullback.
-
Prvá reakčná zóna sa nachádza pri 1,3940–1,3970, ďalší kľúčový support okolo 1,3867 (50% FVG + trendová línia).
-
Hlavný scenár zostáva býčí, pokiaľ sa cena drží nad rastúcou trendovou líniou; korekcia je však vysoko pravdepodobná.
Menový pár USD/CAD sa po výraznom raste z prelomu septembra a októbra pohybuje v korekčnej fáze, počas ktorej trh testuje dôležitú rezistenčnú oblasť. Na dennom grafe (D1) je zrejmé, že po Break of Structure (BOS) došlo k potvrdeniu nového býčieho trendu, ktorý sa aktuálne zastavil v zóne 1,40100–1,40500, kde sa nachádza významná a silná supply zóna. Táto oblasť bola miestom silnej ponuky, odkiaľ začal posledný výpredaj. Jej reakcia teraz môže naznačovať, že trh tu stráca momentum a pripravuje sa na pokračujúci pullback.
Pri bližšom pohľade na pravdepodobnosť poklesu do nižších zón si môžeme všimnúť, že cena otestovala silný order block. Taktiež bola vybraná likvidita z polovice mája tohto roka, kam si trh „prišiel po stop-lossy“ z predchádzajúcich short pozícií. Zároveň, ak sa pozrieme na nižší časový rámec, momentálne sa nachádzame v bearmarkete, takže korekčná vlna na dennom grafe je veľmi pravdepodobná.
V prípade, že korekcia bude pokračovať, prvá významnejšia reakčná zóna leží v oblasti 1,39400–1,39700, kde je konfluencia Fibonacciho 38,2 % retracementu s kvalitným demand levelom. Ak by sa pokles prehĺbil ešte nižšie, ďalšia kľúčová zóna sa nachádza pri 1,3867, ktorá zodpovedá 50 % Fair Value Gapu (FVG). V tejto oblasti sa nachádzajú aj ďalšie silné reakčné Fibonacciho úrovne 0.618 a 0.66. Do tretice sa tu pretína aj rastúca trendová línia – ide o silnú technickú úroveň, ktorá by mohla prilákať kupcov a spustiť reakčný rast.
Naopak, v prípade obnovenia nákupného tlaku je najbližšia významnejšia supply zóna až na úrovni 1.41400. Ak teda súčasná supply zóna trh neudrží, rast smerom k vyššie spomenutej úrovni je takmer istý.
RSI sa aktuálne pohybuje na úrovni 59, čo signalizuje miernu prevahu býkov, ale zároveň naznačuje možné spomalenie rastového momenta, keďže sa trh stiahol z pásma 70+. Ak by indikátor klesol pod 50 bodov, bol by to prvý varovný signál straty sily kupcov.
Z pohľadu COT dát je trhová štruktúra stále mierne naklonená v prospech amerického dolára. Commercials (červená) pomaly navyšujú svoje long pozície, čím sa zaisťujú proti oslabeniu dolára, zatiaľ čo Large Speculators (oranžová) udržiavajú prevažne shorty na USD/CAD, čo môže vytvárať priestor pre ďalší rastový potenciál. Small Speculators (modrá) zostávajú skôr long, zatiaľ čo celkový špekulatívny sentiment (zelená) potvrdzuje prevahu pro-dolárového trendu.
Celkovo sa USD/CAD nachádza na dôležitej križovatke. Krátkodobo môže dôjsť k technickej korekcii do uvedených oblastí, no pokiaľ sa cena drží nad rastúcou trendovou líniou, hlavný scenár zostáva býčí.
Graf: USD/CAD (D1)
Denné zhrnutie: Akcie rastú v očakávaní rozhovorov Trump–Si; drahé kovy klesajú pre rastúci rizikový apetít (27.10.2025)
BREAKING: Výrobný index Fedu Dallas nad očakávaniami 📈 EURUSD stabilný okolo 1,163
Technická analýza: GBP/AUD pod tlakom, vracajú sa kupci do hry?
Dennie zhrnutie: Inflácia klesá, trhy rastú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.