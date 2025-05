Uber má problémy s tržbami, ale stavia na autonómnosti a dlhodobom raste

Akcie spoločnosti Uber Technologies (UBER) zaznamenali prudký pokles po tom, čo firma oznámila tržby za prvý štvrťrok, ktoré nedosiahli očakávania Wall Street, a to napriek povzbudivému výhľadu na nadchádzajúce obdobie. Celkové tržby medziročne vzrástli o 14 % na 11,53 miliardy USD, avšak analytici očakávali 11,62 miliardy USD, čo investori vnímali ako sklamanie vzhľadom na doterajší rast akcií o približne 42 % od začiatku roka.

Najväčšie obavy vyvoláva slabnúci rast kľúčového biznisu v oblasti osobnej dopravy, kde medziročný nárast dosiahol 15 %, čo je najnižšie tempo od pandémie. Uber sa pritom snaží prilákať cenovo citlivých zákazníkov prostredníctvom nových tarifných modelov, ako je Price Lock Pass za 2,99 USD mesačne, čo je reakcia na podobnú ponuku konkurenčnej spoločnosti Lyft.

Naopak segment doručovacích služieb splnil očakávania, keď zaznamenal 18 % rast. Vedenie spoločnosti poskytlo výhľad na druhý štvrťrok s hrubými rezerváciami medzi 45,75 a 47,25 miliardy USD, pričom očakávania trhu boli 45,83 miliardy USD. Spoločnosť zároveň upozornila na negatívny menový vplyv vo výške 1,5 % na celkové rezervácie, pričom segment mobility by mal byť zasiahnutý až 3 % dopadom.

Na úrovni zisku na akciu Uber prekvapil pozitívne, keď dosiahol 83 centov oproti očakávaným 50 centom, čo svedčí o efektívnom riadení nákladov a vyššej ziskovosti.

Spoločnosť tiež zintenzívňuje investície do autonómnej dopravy, a to prostredníctvom rozšírenej spolupráce s Waymo (dcérskou spoločnosťou Alphabet) aj prostredníctvom nových aliancií so startupmi WeRide, Pony AI a Avride. Tento strategický smer môže byť kľúčom k dlhodobej efektivite a diferenciácii na preplnenom trhu.

Napriek krátkodobému oslabeniu akcií zostáva Uber jedným z lídrov rastu v indexe S&P 500, čo potvrdzuje dôveru trhu v jeho dlhodobý potenciál.

Graf UBER.US (D1)

Akcie spoločnosti Uber si aj napriek miernemu oslabeniu po zverejnení výsledkov udržujú rastúci trend, pričom cena sa pohybuje nad oboma kĺzavými priemermi SMA 100 (modrá) aj EMA 50 (oranžová), čo potvrdzuje technickú silu trhu. Hodnota RSI sa drží nad hranicou 60, čo naznačuje, že nákupný záujem pretrváva, ale trh zatiaľ nevstúpil do prekúpenej oblasti. MACD zostáva nad nulovou líniou a histogram potvrdzuje pokračujúcu dynamiku, čo podporuje ďalší rast, pokiaľ nedôjde k výraznej korekcii.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: