US OPEN: Indexy se odrážejí v očekávání výsledků Micronu

Americké akciové trhy se dnes pokoušejí vrátit k růstu po brutálním začátku týdne, během něhož se z kapitalizace indexu Nasdaq 100 vypařilo astronomických 1,3 bilionu USD. Dnešní otevření se nese ve znamení očekávání čtvrtletních výsledků společnosti Micron Technology, která se v posledních týdnech stala nejobchodovanějším aktivem na Wall Street a předstihla dokonce i Nvidii. Výsledky paměťového giganta budou klíčovým testem zdraví celé velké sázky na umělou inteligenci. Dalším zdrojem volatility jsou historické změny v indexu Dow Jones a nervozita před zítřejším zveřejněním inflace PCE.
Situace na trhu a klíčové makro události
Globální sentiment se snaží stabilizovat, přestože investoři mají za sebou období absolutní „jízdy na horské dráze“. Strach na trzích mírně ustoupil, což ilustruje index volatility VIX, který klesl na úroveň 19,21 bodu poté, co se včera dotkl psychologické hranice 20 bodů a v polovině měsíce se obchodoval nad touto úrovní.
Obchodníci z Goldman Sachs však varují, že likvidita na trhu je v současnosti nízká, což může v nadcházejících seancích výrazně zesílit cenové pohyby oběma směry.
Na komoditním trhu pokračuje pokles cen ropy. Benchmark WTI se přibližuje úrovni 70 USD za barel a k úplnému smazání válečného dopadu na cenu této komodity mu stačí uzavřít počáteční cenový gap vzniklý po zahájení amerických náletů na Írán na konci února. Na druhé straně na trzích převládají jestřábí nálady, což je patrné z výrazného poklesu páru EURUSD pod úroveň 1,14.
V makroekonomickém pozadí investoři vyhodnocují první zasedání Fedu pod vedením Kevina Warshe a čekají na čtvrteční zveřejnění inflace PCE, které by podle prognóz Bloomberg Economics mohlo přinést jestřábí překvapení.
Jak se chovají futures kontrakty a jednotlivé sektory?
- US100 (Nasdaq 100): Po počátečním pokusu o odraz sledujeme v prvních minutách obchodování pokles o 0,2 %. Technologický sektor se však snaží dokázat, že červnová korekce je pouze zdravým odpočinkem v rámci rostoucího trendu (index je stále přibližně o 28 % výše než na konci března).
- US500 (S&P 500): Futures na hlavní index se pohybují na úrovni včerejšího závěru, přestože dříve během dne rostly až o 0,2 %. Širší trh postupuje opatrně a vyvažuje technologický optimismus s varovnými signály přicházejícími z tradiční ekonomiky.
- US30 (Dow Jones): Futures momentálně ztrácejí 0,15 %, pozornost se však soustředí na tento index kvůli vzácné a zásadní změně jeho struktury.
- US2000 (Russell 2000): Klesá o 0,2 % a konsoliduje po nedávných pokusech o přesun kapitálu směrem k menším společnostem.
Technická analýza: US100 (Nasdaq 100)
Poté, co technologický index US100 během dvou dnů ztratil 1,3 bilionu USD tržní kapitalizace, dostal se do velmi zajímavého potenciálního bodu obratu. Včerejší kapitulace přivedla index do oblasti lokálních supportů, kde se kupující pokusili o obranu.
Z intradenního pohledu zůstává pro býky klíčovou rezistencí oblast včerejšího propadu. Dřívější odraz o 0,5 % naznačil potenciál pro zotavení, avšak v prvních minutách obchodování sledujeme pokles pod důležitý support na úrovni 29 800 bodů. Přesto zůstává zachován support v podobě 50,0% retracementu poslední růstové vlny a o něco níže se nachází klíčový retracement růstového impulzu na úrovni 61,8 %.
Znepokojivé je, že Goldman Sachs varuje před podobnou bublinou, jaká vznikla během dot-com mánie. Na druhé straně současné pohyby zatím nejsou dostatečně velké na to, aby naznačovaly úplnou kapitulaci kupujících. Zdá se však, že dnes je vše v rukou společnosti Micron. Tak jako kdysi Nvidia zachránila trh před kolapsem, nyní může být osud trhu v rukou výsledků výrobce pamětí.
Klíčové informace o společnostech
- Micron Technology (MU.US). Společnost v premarket obchodování rostla až o 4 %, aktuálně však před zveřejněním výsledků ztrácí přibližně 1 %. Micron je momentálně nejobchodovanější společností na Wall Street, přičemž objem obchodů přesáhl 70 miliard USD. Trh intenzivně spekuluje před zveřejněním výsledků (po uzavření seance) a očekává silný impuls ze strany poptávky po AI paměťových čipech v Asii.
- Alphabet (GOOGL.US). Mateřská společnost Googlu se oficiálně připojuje k elitní skupině indexu Dow Jones Industrial Average (US30), kde nahradí dlouholetého telekomunikačního giganta. Akcie rostou přibližně o 0,8 %.
- Verizon (VZ.US). Akcie klesají o 1 % v reakci na rozhodnutí vyřadit společnost z indexu Dow Jones.
- Wendy’s (WEN.US). Absolutní cenový skok při otevření až o 24 %. Řetězec s hamburgery se stal cílem masivního spekulativního kapitálu drobných investorů z fór r/wallstreetbets a Stocktwits.
- FuelCell Energy (FCEL.US). Společnost prudce vzrostla po oznámení dohody se společností Fit Energy na dodávku 380 megawattů čisté energie pro datová centra podporující umělou inteligenci. Zisky však byly v prvních minutách obchodování omezeny na přibližně 5 %.
- FedEx (FDX.US). Pokles přibližně o 1,3 % po prvních finančních výsledcích od oddělení nákladní divize. Investoři opouštějí pozice kvůli slabšímu výhledu, inflačním tlakům a obavám z globálního obchodu.
- Cerebras Systems (CBRS.US). Nedávný debutant z polovodičového sektoru tvrdě narazil na očekávání Wall Street a ztrácí 14,5 %. Roční výhled tržeb se ukázal jako příliš konzervativní pro rozžhavené AI investory.
- Hertz (HTZ.US). Katastrofické ráno pro autopůjčovnu po zveřejnění slabého provozního update a oznámení emise nových akcií v hodnotě 100 milionů USD. Akcie ztrácejí téměř čtvrtinu své hodnoty.
- Twilio (TWLO.US). Goldman Sachs obnovila doporučení „Buy“ s nejvyšší cílovou cenou na trhu ve výši 300 USD a poukazuje na budoucí strukturální přínosy implementace AI nástrojů. Akcie rostou o více než 3 %.
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