US OPEN: Kapitál opäť uteká z „pamäťových akcií“. Wall Street je pri otvorení pod tlakom 🚨

Futures kontrakty na Wall Street naznačujú nižšie otvorenie hotovostného trhu, hoci pokles by mal byť v porovnaní s Áziou a Európou mierny.
Futures na S&P 500 klesajú približne o 0,3 %, futures na Nasdaq-100 strácajú až 1 %, zatiaľ čo Dow Jones sa drží stabilne blízko svojich referenčných úrovní.
Hlavným zdrojom tlaku je obnovená eskalácia konfliktu medzi USA a Iránom okolo Hormuzského prielivu po ďalších víkendových výmenách úderov medzi oboma stranami a oznámení Teheránu, že prieliv „uzatvára“ až do odvolania.
USA odpovedali údermi na viac než 140 cieľov v Iráne, vrátane vôbec prvého použitia námorných bojových dronov, zatiaľ čo Irán ostreľoval americké základne v Kuvajte, Bahrajne, Jordánsku, Ománe a Katare.
Prezident Trump oznámil, že USA teraz budú prielivy „strážiť“ a očakávajú za to finančnú kompenzáciu, čo ďalej zdôrazňuje trvalejší charakter americkej vojenskej prítomnosti v regióne.
Ropa Brent a WTI pri otvorení rastú o viac než 3 % a odrážajú sa od seansových miním, keďže tankerová doprava cez prieliv sa v posledných dňoch dramaticky spomalila.
Ďalší tlak na trh pridáva prehodnotenie takzvaného AI tradu po masívnom, ale extrémne volatilnom piatkovom debute SK Hynix na Nasdaqu.
Najlepšie si vedú energetický a komoditný sektor, ktoré ťažia z vyšších cien ropy, zatiaľ čo technológie a polovodičové spoločnosti si vedú najhoršie. Nadol ich ťahá výpredaj pamätí a AI čipov.
Drahé kovy strácajú pôdu pod nohami – zlato a striebro klesajú, čo je vzhľadom na aktuálne geopolitické napätie nezvyčajné a naznačuje, že investori sa obávajú, že Fed po zajtrajšom údaji CPI udrží úrokové sadzby vyššie dlhší čas.
Firemné informácie
- SK Hynix (SKHY) – americké ADR spoločnosti dnes klesajú až o 8–10 % po piatkovom debute na Nasdaqu, keď akcie vyskočili takmer o 13 %. Obchodovanie v Soule sa prepadlo o viac než 15 %, čo bola najhoršia seansa v histórii spoločnosti, keďže investori vyberali zisky po ročnej rally ťahanej boomom HBM pamätí pre AI.
- Sektor pamätí a čipov – ETF Roundhill Memory (DRAM) klesá až o 9 %, SanDisk stráca 5,5 %, Western Digital aj Micron Technology klesajú o 5 %, zatiaľ čo iShares Semiconductor ETF (SOXX) odpisuje 2 %. Nadol ho čiastočne ťahajú Intel (-2,5 %) a AMD (-2 %) – trh po dlhom období eufórie opäť testuje valuácie spoločností spojených s AI.
- TSMC – taiwanský gigant v oblasti zmluvnej výroby čipov vykázal v júni medziročný rast tržieb o 68 %, čím prekonal hornú hranicu prognóz. To potvrdzuje, že dopyt po výrobnej kapacite pre AI zostáva silný. Akcie spoločnosti rastú o 1 % napriek všeobecne slabému sentimentu v sektore.
- CCC Intelligent Solutions – akcie rastú o 2 % po správe Bloombergu, že Elliott Investment Management vybudoval v spoločnosti významný podiel ešte pred začatím rokovaní o potenciálnom predaji.
- MGM Resorts – akcie rastú o viac než 2 % po správach Wall Street Journal, že spoločnosť vedie súkromné rokovania s Barrym Dillerom, ktorému People Inc predtým v júni predložila ponuku na prevzatie hotelového a kasínového giganta.
- Energetické spoločnosti – Valero, ConocoPhillips, APA Corporation, ExxonMobil a Chevron – zaznamenávajú zisky v rozmedzí 1 až 2 % po prudkom raste cien ropy po víkendových útokoch v regióne Perzského zálivu.
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