Nová éra jadrovej energetiky: Jadrový gigant tajne podal žiadosť o IPO ☢️

Spoločnosť Westinghouse Electric Company, jeden z najznámejších podnikov v histórii americkej energetiky, dôverne podala žiadosť o primárnu verejnú ponuku akcií v USA. Firma sa tak pripája k rastúcej skupine jadrových spoločností, ktoré sa snažia využiť zvýšený záujem investorov a získať kapitál prostredníctvom verejných trhov.
Záujem o jadrovú energetiku v poslednom roku výrazne vzrástol. Jedným z hlavných dôvodov je rýchla výstavba dátových centier technologických spoločností, ktorá prudko zvyšuje spotrebu elektriny. Jadrové zdroje sú v tomto prostredí čoraz častejšie vnímané ako stabilné riešenie schopné dodávať veľké množstvo energie bez prerušenia.
Westinghouse, ktorý v súčasnosti spoločne vlastnia spoločnosti Cameco a Brookfield Renewable Partners, patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov jadrových technológií a služieb na svete. Podľa údajov spoločnosti využíva jej technológie viac než polovica prevádzkovaných jadrových reaktorov po celom svete.
História spoločnosti siaha až do roku 1886, keď ju založil George Westinghouse, priekopník komerčného využitia striedavého prúdu. Firma neskôr vybudovala prvý komerčný tlakovodný reaktor na svete, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1957 v americkom Shippingporte v Pensylvánii.
Westinghouse prešiel rozsiahlou reštrukturalizáciou
Podnik v uplynulých desaťročiach prešiel viacerými zmenami vlastníkov a reštrukturalizáciami. Súčasní majitelia Cameco a Brookfield Renewable Partners ho získali v roku 2023 v transakcii ocenenej na 7,9 mld. USD.
Plánovaný vstup na burzu by mohol investorom ponúknuť priamejší prístup k jednej z najvýznamnejších spoločností v globálnom jadrovom priemysle. Westinghouse však zatiaľ nezverejnil, koľko akcií plánuje ponúknuť ani v akom cenovom rozpätí by sa emisia mohla uskutočniť.
Dôverné podanie umožňuje spoločnosti ponechať finančné údaje a podrobnosti o ponuke mimo verejnej kontroly až do chvíle, keď sa samotné uvedenie akcií na burzu priblíži. Tento postup zároveň poskytuje väčšiu flexibilitu pri príprave transakcie a rozhodovaní o jej načasovaní.
Jadrové firmy sa vracajú ku klasickým IPO
V minulosti vstupovali špekulatívnejšie spoločnosti z oblasti jadrovej energetiky alebo kvantových technológií na burzu často prostredníctvom účelových akvizičných spoločností SPAC. V tomto roku sa však čoraz viac emitentov obracia ku klasickým primárnym úpisom.
Na burzu týmto spôsobom už vstúpili napríklad spoločnosti X-Energy a Standard Nuclear, zatiaľ čo Holtec Nuclear takisto podal žiadosť o uvedenie akcií v New Yorku. Pripravované IPO spoločnosti Westinghouse tak zapadá do širšieho trendu návratu jadrových firiem na kapitálové trhy.
Westinghouse navyše nedávno oznámil spoluprácu s americkým ministerstvom energetiky, ktorej cieľom je posilniť domáci dodávateľský reťazec pre komerčnú jadrovú energetiku. Tento krok môže ďalej zvýšiť strategický význam spoločnosti v čase, keď Spojené štáty hľadajú spoľahlivé zdroje elektriny a usilujú sa o menšiu závislosť od zahraničných dodávateľov.
Čo môže IPO znamenať pre investorov
Prípadný vstup Westinghouse na burzu by mohol byť jednou z najsledovanejších energetických emisií posledných rokov. Spoločnosť ponúka kombináciu dlhej prevádzkovej histórie, rozsiahlej technologickej základne a expozície voči rastúcemu dopytu po stabilnej výrobe elektriny.
Hlavnou investičnou témou bude schopnosť spoločnosti využiť očakávaný rozvoj jadrovej energetiky, modernizáciu existujúcich reaktorov a rast dopytu po energii zo strany dátových centier. Rizikom naopak zostávajú vysoké kapitálové náklady, dlhé schvaľovacie procesy a závislosť odvetvia od politickej podpory.
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