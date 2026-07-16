US Open: Krv na Wall Street, polovodičový sektor predlžuje korekciu

Wall Street dnes zostáva pod tlakom a hlavné indexy sa obchodujú pod svojimi referenčnými úrovňami. Jedinou výnimkou je Dow Jones, ktorý si drží symbolický zisk, zatiaľ čo širší akciový trh zostáva pod predajným tlakom. Investori zaujímajú opatrný postoj, keďže vyhodnocujú ďalšie kroky Fedu, geopolitické riziká a výkonnosť technologického sektora, ktorý bol jedným z hlavných ťahúňov nedávnych trhových ziskov.
Najväčšiu záťaž pre trh dnes predstavujú spoločnosti spojené s polovodičmi. Čipový sektor, jeden z najväčších príjemcov rally ťahanej umelou inteligenciou, sa opäť dostal pod tlak predajcov. Investori čoraz častejšie vyberajú zisky po predchádzajúcom raste a spochybňujú, či súčasné valuácie výrobcov čipov stále ospravedlňujú veľmi optimistické rastové očakávania spojené s týmto odvetvím. Slabšia výkonnosť výrobcov pamäťových čipov a širšieho technologického segmentu ukazuje, že trhy sa pozerajú za hranicu súčasných výsledkov a viac sa sústreďujú na budúce rastové vyhliadky.
Smer Wall Street naďalej formujú očakávania týkajúce sa americkej menovej politiky. Nedávne ekonomické dáta čiastočne zmiernili obavy z dlhšieho obdobia reštriktívnej politiky Fedu, investori sa však naďalej sústreďujú na nadchádzajúce inflačné údaje a ďalšie signály týkajúce sa zdravia americkej ekonomiky.
V tomto kontexte pritiahli výraznú pozornosť najnovšie makroekonomické dáta. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol pod očakávania, čo potvrdzuje odolnosť amerického trhu práce a naznačuje, že ekonomika si naďalej udržiava solídne základy.
Maloobchodné tržby zároveň zostali stabilné a výsledok bol v súlade s prognózami, čo poukazuje na mierne tempo spotrebiteľských výdavkov bez jasných známok výrazného spomalenia dopytu. Kombinácia silného trhu práce a stabilnej spotreby dáva Fedu väčší priestor na opatrné menovopolitické rozhodnutia, zároveň však môže obmedzovať priestor na rýchle znižovanie úrokových sadzieb.
Geopolitické napätie zostáva ďalším zdrojom neistoty a naďalej ovplyvňuje rizikový sentiment na globálnych finančných trhoch. Hoci investori aktuálne neoceňujú scenár prudkej eskalácie, pretrvávajúce geopolitické riziká obmedzujú potenciál silnejšieho odrazu rizikovejších aktív.
Dnešná seansa ukazuje, že záujem o technologický sektor zostáva zvýšený, ale latka pre spoločnosti spojené s umelou inteligenciou a polovodičmi sa výrazne zvýšila. Trhy čoraz viac spochybňujú, či sú ambiciózne rastové očakávania plne premietnuté v súčasných valuáciách. Nadchádzajúce dni ukážu, či nedávna slabosť výrobcov čipov predstavuje iba prirodzenú korekciu po silných ziskoch, alebo začiatok širšieho ochladenia v jednom z najdôležitejších segmentov amerického trhu.
Zdroj: xStation5
Futures na S&P 500 (US500) dnes zostávajú pod tlakom, pričom slabosť polovodičového sektora je hlavným faktorom, ktorý trh zaťažuje. Spoločnosti zapojené do výroby čipov opäť čelia predajnému tlaku, čo negatívne ovplyvňuje širší technologický segment. Investori vyberajú zisky po silnom raste ťahanom boomom umelej inteligencie a zároveň venujú čoraz väčšiu pozornosť zvýšeným valuáciám a očakávaniam ďalšieho rastu odvetvia. Súčasný tlak na výrobcov čipov ukazuje, že trhy sú selektívnejšie voči spoločnostiam, ktorých valuácie silno závisia od budúceho potenciálu AI.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) zverejnil výsledky za druhý štvrťrok nad očakávaniami trhu a poskytol optimistický výhľad pre nadchádzajúce mesiace. Spoločnosť zdôraznila, že hlavným rastovým motorom zostáva rastúci dopyt po pokročilých čipoch využívaných v aplikáciách umelej inteligencie, zatiaľ čo rýchle rozširovanie výroby založenej na najnovšej 2nm technológii by malo priniesť ďalšiu podporu. TSMC očakáva, že tržby v treťom štvrťroku dosiahnu 44,6–45,8 mld. USD, čo predstavuje ďalší rast oproti predchádzajúcim trhovým očakávaniam. Napriek silnému výhľadu zostávajú akcie TSMC pod tlakom. Reakcia trhu ukazuje, že očakávania voči polovodičovému sektoru sú aktuálne mimoriadne vysoké a ani silné výsledky nie sú vždy dostatočné na udržanie pozitívneho sentimentu po výrazných rally pri spoločnostiach spojených s AI.
UnitedHealth Group (UNH.US) doručila výsledky nad očakávaniami trhu, pričom investori sa sústredili na zlepšenú ziskovosť a efektívnu kontrolu zdravotných nákladov. Spoločnosť zvýšila svoj celoročný výhľad, čo poukazuje na ďalšie prevádzkové zlepšenie a stabilizáciu marží. Pozitívna reakcia trhu naznačuje, že investori priaznivo vnímajú snahu spoločnosti znížiť náklady a zlepšiť finančnú výkonnosť po období nákladových tlakov.
Nvidia (NVDA.US) oznámila partnerstvo s japonskou spoločnosťou Noetra s cieľom vyvinúť pokročilú infraštruktúru umelej inteligencie založenú na najnovšej architektúre Rubin. Projekt by mal využiť približne 27 500 procesorov na podporu vývoja domácich AI riešení, robotiky a pokročilých výpočtových systémov. Pre Nvidiu partnerstvo predstavuje ďalší znak pretrvávajúceho globálneho dopytu po najvýkonnejších čipoch používaných v dátových centrách.
Netflix (NFLX.US) zostáva v centre pozornosti pred zverejnením výsledkov za druhý štvrťrok. Trhy budú sledovať nielen finančné výsledky, ale aj trendy v zapojení používateľov, vývoj reklamného segmentu a plány spoločnosti týkajúce sa využívania umelej inteligencie. Očakávania počítajú so ziskom na akciu vo výške 0,79 USD a tržbami 12,58 mld. USD. Kľúčovými faktormi pre valuáciu Netflixu však budú komentáre manažmentu k rastovým vyhliadkam, efektivite reklamného modelu a tomu, ako spoločnosť plánuje využiť nové technológie na zlepšenie efektivity a konkurencieschopnosti.
Abbott (ABT.US) zverejnil výsledky, ktoré trh prijal pozitívne, pričom akcie po štvrťročnej správe rastú. Investori sa sústredili najmä na zlepšenú prevádzkovú výkonnosť a rozhodnutie spoločnosti zvýšiť prognózu upraveného zisku na akciu pre rok 2026 do rozmedzia 5,45–5,60 USD.
Akcia týždňa: ASML – Stroje, ktoré poháňajú budúcnosť polovodičov
Netflix je o 45 % nižšie od svojho vrcholu 🚩 Čo odhalia výsledky streamovacieho giganta?
Iránu uzavretie Hormuzského prielivu nestačí ⚠️ Hrozí ochromenie ďalšej kľúčovej námornej trasy 🚨
Abbott rastie o 4 % po lepších než očakávaných výsledkoch a zvýšení celoročného výhľadu zisku
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.