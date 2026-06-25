US OPEN: Micron nestačí, Wall Street prehlbuje straty

Po otvorení amerického akciového trhu rýchlo prevzali kontrolu predajcovia. Futures na hlavné indexy (US100, US500) strácajú približne 1 %, zatiaľ čo US30 a US2000 si vedú lepšie a rastú približne o 0,2 %. To môže naznačovať, že obavy trhu sú silne sústredené na spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou a technologický sektor.
Trh sa sústreďuje na správy z technologických spoločností, predovšetkým na vynikajúce výsledky spoločnosti Micron, ako aj na rozsiahly súbor májových makroekonomických údajov. Výsledky Micronu podporujú naratív okolo umelej inteligencie („AI trade“), správanie indexov však jasne ukazuje, že nie všetky pochybnosti investorov boli rozptýlené.
Makroekonomické údaje
- Inflácia PCE vzrástla na 4,1 %, v súlade s očakávaniami trhu. Tieto údaje by nemali výrazne ovplyvniť očakávaný vývoj úrokových sadzieb v USA. Za zmienku stojí, že jadrová inflácia PCE je nielen výrazne nižšia, ale stabilizovala sa už skôr. To môže naznačovať, že rast cien je dočasný.
- Ekonomický rast pozitívne prekvapil: HDP USA za 1. štvrťrok vzrástol o 2,1 % oproti očakávaným 1,6 %. Mzdy aj osobné výdavky zároveň vzrástli o 0,7 %.
- Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti zostal nad hranicou 200-tisíc, no bol nižší, než trh očakával.
- Určité obavy vyvolávajú spotrebiteľské výdavky a objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktoré dopadli výrazne pod očakávaniami.
US100 (D1)
Cena sa pohybuje okolo rezistencie na úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu, pričom predajcovia už v tejto oblasti jasne preberajú iniciatívu. Korekcia zatiaľ zostáva plytká a RSI sa medzitým normalizoval. Dynamika kĺzavých priemerov EMA zároveň naďalej zostáva jednoznačne prorastová (býčia). Ak si predajcovia udržia prevahu, ďalším cieľom by mohla byť úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu, teda približne 28 445 bodov. Zdroj: xStation5.
Správy zo spoločností
- Micron (MU.US): Výrobca pamäťových čipov zverejnil mimoriadne silné výsledky a akcie pri otvorení trhu rastú o 20 %. Spoločnosť vykázala tržby vo výške 41,46 mld. USD a zisk na akciu (EPS) 25,11 USD, čo predstavuje viac ako 100 % nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku a zároveň výsledok o niekoľko percent vyšší než medián trhových očakávaní. Silné výsledky podporujú aj ostatných výrobcov v tomto odvetví.
- Wendy’s (WEN.US): Akcie pokračujú v odraze od predchádzajúcich miním vďaka nákupom drobných investorov, ktorí stavajú na ďalšej potenciálnej „meme stock“. Akcie rastú približne o 10 %.
- IBM (IBM.US): Spoločnosť predstavila prvý prototyp čipu vyrobeného technológiou pod hranicou 1 nm. Akcie pridávajú 2 %.
- Apple (AAPL.US): Spoločnosť zvýšila ceny svojich produktov s odvolaním sa na výrazný nedostatok pamäťových komponentov, o ktoré spotrebná elektronika súťaží s AI dátovými centrami. Trh sa obáva tlaku na marže a/alebo poklesu predaja, preto akcie strácajú približne 5 %.
- Blue Owl (OBDC.US): Podľa agentúry Bloomberg investičná spoločnosť rokuje o kúpe basketbalového tímu Cleveland Cavaliers. Akcie rastú o 2 %.
- BlackBerry (BB.US): Spoločnosť zverejnila optimistický celoročný výhľad. Tržby by mali podporiť investície do infraštruktúry. Akcie posilňujú o 7 %.
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