US Open: Nasdaq 100 rastie o 1 % 🔼 Softvérové akcie klesajú, JP Morgan rastie po výsledkoch

Hlavné indexy na Wall Street sa obchodujú vyššie po tom, čo slabšie než očakávané inflačné dáta z USA zmiernili obavy z ďalšieho skorého zvýšenia sadzieb zo strany Fedu. Dow Jones Industrial Average rastie o 0,2 %, podporovaný silnými ziskami akcií Goldman Sachs, ale brzdený prudkým výpredajom IBM. Širší rast zostáva obmedzený prudko rastúcimi cenami ropy a výraznými stratami softvérových akcií, kde IBM prepadá približne o 25 % po varovaní pred slabším dopytom v softvérovom a infraštruktúrnom biznise. Ide o najväčší jednodňový pokles od roku 1987. Investori teraz posudzujú, či slabšia inflácia bude stačiť na udržanie trhovej rally napriek rastúcim geopolitickým rizikám, vyšším cenám energií a zmiešanej výsledkovej sezóne.
- Júnový CPI medzimesačne klesol o 0,4 % oproti očakávaniu poklesu o 0,2 %, zatiaľ čo medziročná inflácia spomalila na 3,5 %, výrazne pod konsenzom na úrovni 3,8 %.
- Pravdepodobnosť júlového zvýšenia sadzieb Fedu klesla na 17 % zo 42 % o deň skôr, čo krátkodobo podporilo sentiment na akciových trhoch.
- Trhy stále oceňujú 63 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v septembri, čo naznačuje, že investori zatiaľ nie sú pripravení vyhlásiť koniec jastrabieho postoja Fedu.
- Výnosy štátnych dlhopisov sa odrazili od intradenných miním, keďže pozornosť investorov sa presunula od inflačných dát k rastúcim cenám ropy a nadchádzajúcim komentárom šéfa Fedu Kevina Warsha.
- Polovodičové akcie silno oživujú, pričom VanEck Semiconductor ETF (SMH) rastie o viac než 2 %, zatiaľ čo Applied Materials, Lam Research, Teradyne a Micron si pripisujú solídne zisky.
- Ropa WTI vystúpila nad 80 USD za barel a Brent vzrástol nad 86 USD po tom, čo prezident Donald Trump oznámil plány obnoviť blokádu iránskej lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.
- IBM klesá približne o 24 % po tom, čo spoločnosť varovala, že výsledky za druhý štvrťrok nedosiahnu očakávania v dôsledku slabšieho dopytu v softvérovom a infraštruktúrnom biznise.
- Index optimizmu malých podnikov NFIB vzrástol druhý mesiac po sebe a výrazne prekonal prognózy, čo poukazuje na zlepšujúce sa podmienky pre americkú ekonomiku a menšie podniky.
Graf US100 (časový rámec H1)
Futures kontrakt na Nasdaq 100 si dnes pripisuje mierne zisky, ale odovzdal väčšinu rastu vyvolaného zverejnením CPI o 14:30. Kľúčová zóna rezistencie sa zdá byť v pásme 29 900 – 30 000 bodov, zatiaľ čo dôležitá oblasť supportu sa nachádza blízko 29 400 bodov, kde sa nedávne cenové reakcie prekrývajú s 23,6 % Fibonacciho retracementom posledného zostupného impulzu.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Goldman Sachs, Caterpillar a Honeywell patria medzi dnešné najsilnejšie tituly, zatiaľ čo najslabšie akcie sú sústredené v softvérovom sektore, vrátane IBM, Salesforce, Microsoftu a farmaceutického giganta Merck.
Zdroj: XTB Research
IBM (IBM.US)
Akcie IBM klesajú takmer o 25 % po tom, čo spoločnosť zverejnila predbežné výsledky za druhý štvrťrok a znížila výhľad tržieb a ziskovosti. Ak sa straty udržia až do záveru obchodovania, pôjde o najhorší jednodňový pokles IBM od Čierneho pondelka 19. októbra 1987, keď akcie klesli o 23,7 %. Zároveň by išlo o najväčší jednodňový pokles v histórii spoločnosti podľa dát siahajúcich do roku 1972. IBM uviedla, že mnoho podnikových zákazníkov obmedzuje výdavky na softvér a IT služby a presmerúva rozpočty do investícií do AI infraštruktúry.
JPMorgan Chase (JPM.US)
JPMorgan vykázal štvrťročné výsledky, ktoré prekonali očakávania Wall Street. Banka dosiahla zisk 6,14 USD na akciu, bez jednorazových položiek, pri tržbách 58,02 mld. USD, zatiaľ čo analytici očakávali zisk na akciu 5,85 USD a tržby 50,19 mld. USD. Akcie približne 30 minút po otvorení amerického trhu rastú takmer o 1,5 %.
Goldman Sachs (GS.US)
Akcie Goldman Sachs rastú o viac než 5 % po zverejnení výrazne lepších než očakávaných výsledkov za druhý štvrťrok. Banka vykázala zisk na akciu 20,98 USD, výrazne nad konsenzom 14,48 USD, zatiaľ čo tržby dosiahli 20,34 mld. USD a pohodlne prekonali očakávania 16,13 mld. USD. Výsledky podporujú širší finančný sektor a patria medzi najsilnejšie pozitívne prekvapenia aktuálnej výsledkovej sezóny.
Citigroup (C.US)
Citigroup taktiež doručila lepšie než očakávané štvrťročné výsledky. Banka vykázala zisk 3,15 USD na akciu pri tržbách 24,77 mld. USD, zatiaľ čo konsenzus počítal so ziskom na akciu 2,74 USD a tržbami 23,74 mld. USD. Napriek prekonaniu odhadov akcie klesajú približne o 2 %, čo naznačuje vyberanie ziskov alebo zvýšené očakávania investorov pred zverejnením výsledkov.
Bank of America (BAC.US)
Bank of America tiež prekonala očakávania analytikov. Banka vykázala zisk 1,21 USD na akciu, nad konsenzom 1,13 USD, zatiaľ čo tržby dosiahli 31,7 mld. USD a prekonali očakávania 30,72 mld. USD.
Wells Fargo (WFC.US)
Wells Fargo zverejnila silnejšie než očakávané štvrťročné výsledky a vykázala zisk 2,00 USD na akciu pri tržbách 22,62 mld. USD. Analytici očakávali zisk na akciu 1,72 USD a tržby 21,84 mld. USD. Napriek prekonaniu odhadov akcie klesajú približne o 1 %.
Merck (MRK.US)
Merck & Co. zostáva v centre pozornosti po tom, čo BMO Capital zvýšila cieľovú cenu na 142 USD zo 135 USD a zároveň potvrdila odporúčanie „Outperform“. Zvýšenie je ťahané silnejším než očakávaným prijatím Keytruda Qlex, subkutánnej verzie úspešnej onkologickej terapie spoločnosti. BMO očakáva tržby v druhom štvrťroku vo výške 363 mil. USD oproti trhovému konsenzu 334 mil. USD.
Podľa maklérskej spoločnosti bolo kľúčovým katalyzátorom zavedenie permanentného amerického J-kódu, ktorý lekárom zjednodušuje úhrady a mal by urýchliť prijatie naprieč americkým zdravotníckym systémom. Hoci niektoré nemocnice ešte liečbu nezačlenili do svojich systémov elektronických zdravotných záznamov, BMO verí, že prijatie v USA bude naďalej prekonávať súčasné trhové očakávania.
Merck tiež dostal pozitívne regulatorné správy. FDA rozšírila indikáciu vakcíny Capvaxive tak, aby zahŕňala deti a dospievajúcich so zvýšeným rizikom pneumokokového ochorenia, zatiaľ čo spoločnosť zároveň zlepšila prístup k svojej HIV terapii IDVYNSO prostredníctvom amerických štátnych podporných programov.
Akcie Merck (MRK.US)
Akcie Merck ustúpili k svojej 50-dňovej EMA (oranžová línia) a aktuálne sa obchodujú zhruba 15 % pod cieľovou cenou BMO Capital vo výške 142 USD.
Zdroj: xStation5
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