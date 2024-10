US Open: Nvidia gains 3.2%, leading bulls on Wall Street again📈US100 gains 0.2%

Wall Street mierne posil┼łuje; Nvidia (NVDA.US) vedie ve─żk├ę americk├ę akcie s n├írastom viac ne┼ż 3 %; Amgen (AMGN.US) kles├í o 5 %, ─Źo tla─Ź├ş na DJIA.

Augustov├ę nov├ę predaje domov v USA boli mierne vy┼í┼íie, ne┼ż sa o─Źak├ívalo, ale st├íle slab┼íie MoM (-4,6 % oproti -5,3 % o─Źak├ívan├ę po 10,6 % v j├║li); ceny klesli takmer o 5 % medziro─Źne.

Hewlett Packard (HPE.US) rastie na z├íklade vy┼í┼íieho odpor├║─Źania od Barclays, ktor├ę zmi┼łuje AI; SPACy rast├║ na z├íklade optimizmu oh─żadom zn├ş┼żenia ├║rokov├Żch sadzieb Fedu.

Dnes americk├Ż akciov├Ż trh mierne posil┼łuje, s takmer 0,2 % n├írastom v Nasdaq 100, zatia─ż ─Źo S&P 500 zost├íva na stabilnej ├║rovni a DJIA kles├í o 0,4 %. V├Żnosy 10-ro─Źn├Żch ┼ít├ítnych dlhopisov s├║ dnes takmer o 4 pp vy┼í┼íie, na ├║rovni 3,77 %; USDIDX sa odr├í┼ża o viac ne┼ż 0,3 %, nad 101. OECD ozna─Źila americk├║ ekonomiku za ÔÇ×robustn├║ÔÇť a o─Źak├íva, ┼że Feder├ílny rezervn├Ż syst├ęm zn├ş┼żi ├║rokov├ę sadzby na 3,50 % do konca roku 2025, pri─Źom ECB tie┼ż zn├ş┼żi na 2,25 % do konca bud├║ceho roka.

Nvidia a Intel (INTC.US) dnes ved├║ zisky v celom sektore polovodi─Źov. Bristol-Myers Squibb (BMY.US) dnes str├íca viac ne┼ż 3 %; ─Ćal┼í├ş farmaceutick├Ż gigant, Amgen, str├íca takmer 5 % ÔÇô napriek optimistick├Żm koment├írom od analytikov TD Cowen.

Zdroj: xStation5

US100 (D1 interval)

Futures na Nasdaq 100 (US100) br├ínia hlavn├Żm supportn├Żm z├│nam na EMA200 (─Źerven├í ─Ź├íra) a teraz pokra─Źuj├║ v uptrende nad 23,6 Fibo na ├║rovni 20 000 bodov, s ÔÇ×vy┼í┼í├şm minimomÔÇť, ─Źo poskytuje viac technick├Żch z├íkladov pre ─Ćal┼í├ş n├írast. Hlavn├í rezisten─Źn├í z├│na je nastaven├í na 21 000 bodoch, bl├şzko ATH z j├║la 2024. D├┤le┼żit├Ż support je na ├║rovni 19 500 bodov, kde vid├şme 38,2 Fibo vzostupn├ęho trendu, ktor├Ż za─Źal v apr├şli 2024.

zdroj: xStation5

Nvidia rastie na optimismu oh─żadom v├Żdavkov na AI infra┼ítrukt├║ru.

Analytici Mizuho v ned├ívnej spr├íve Bain Technology predpovedali, ┼że trh s AI hardv├ęrom a softv├ęrom by mohol do roku 2027 vzr├ís┼ą a┼ż na 990 mili├írd dol├írov z pribli┼żne 185 mili├írd dol├írov teraz, ─Ź├şm upokojili niektor├ę obavy o trendoch v├Żdavkov a rozpo─Źtoch, v kontexte neist├ęho ROIC z invest├şci├ş do AI. Pod─ża analytikov st├íle existuje takmer ┼żiadna jasnos┼ą oh─żadom rastov├Żch sadzieb CAPEX pre rok 2026, napriek optimizmu okolo kalend├írneho roku 2025.

I napriek tomu analytici nazna─Źili, ┼że dopyt ÔÇ×bude na─Ćalej r├ís┼ą, ako [ve─żk├ę jazykov├ę modely] roz┼íiruj├║ mo┼żnosti spracovania viacer├Żch typov d├ít s├║─Źasne (text, obr├ízky a audio) a ako rizikov├ş kapit├ílov├ş investori nalievaj├║ e┼íte viac pe┼łaz├ş do AI start-upov.ÔÇť ÔÇ×Ak by dopyt po d├ítov├Żch centr├ích pre GPU s├║─Źasnej gener├ície do roku 2026 zdvojn├ísobil ÔÇô ─Źo je rozumn├Ż predpoklad vzh─żadom na s├║─Źasn├║ trajekt├│riu ÔÇô dod├ívatelia k─ż├║─Źov├Żch komponentov by museli zv├Ż┼íi┼ą svoju produkciu o 30 % alebo viac v niektor├Żch pr├şpadoch.ÔÇť

Takisto dohoda o n├íkupe energie, ktor├║ podp├şsali spolo─Źnosti Microsoft Corp. (MSFT.US) a Constellation Energy Corp. (CEG.US), bola optimistick├í pre akcie AI. Analytici sa p├Żtali: ÔÇ×Podp├şsal by [Microsoft] 20-ro─Źn├║ dohodu o n├íkupe/suplie jadrovej energie s Constellation Energy, investuj├║c 1,6 miliardy dol├írov len na re┼ítartovanie zariadenia, ktor├ę neza─Źne s v├Żrobou energie a┼ż do roku 2028, ak by pl├ínovali spomali┼ą alebo obmedzi┼ą rast s├║─Źasn├ęho CAPEX a invest├şcie do AI? Nie.ÔÇť

Takisto CEO Nvidie, Huang, dokon─Źil svoj obchodn├Ż pl├ín prijat├Ż na za─Źiatku tohto roku, a to s 713 mili├│nmi dol├írov prostredn├şctvom predaja akci├ş NVDA (pl├ín obchodovania pod─ża pravidla 10b5-1) s priemernou cenou pribli┼żne 119 dol├írov za akciu. Pl├ín mal by┼ą ├║─Źinn├Ż do marca 2025, ale Huang predal v┼íetky akcie ┼íes┼ą mesiacov pred vypr┼ían├şm. Teraz by mohol Huang prija┼ą ─Ćal┼í├ş pl├ín na predaj ─Ćal┼í├şch akci├ş, ale zatia─ż nie je jasn├ę, ─Źi to urob├ş alebo nie.

NVDA.US (interval D1)

Zdroj: xStation5