Výsledky Cisco: Silné objednávky, ale marže zklamaly

Americká síťová společnost zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2026, po kterých akcie při otevření Wall Street klesají přibližně o 7 %. Přestože firma mírně překonala zvýšená očekávání poháněná investicemi do AI, trh reagoval na výsledky negativně.
Výsledky
- Tržby vzrostly na 17,3 mld. USD oproti očekávání kolem 16,8 mld. USD, což představuje meziroční růst přibližně o 15 %.
- EPS dopadlo lépe a dosáhlo 1,22 USD (non-GAAP) oproti očekávání 1,17 USD, což představuje meziroční růst přibližně o 100 %. Je třeba upozornit, že loňský údaj za 2. čtvrtletí 2026 byl účetní anomálií s uměle nízkou srovnávací základnou, výsledek je však i tak působivý: mezikvartálně EPS vzrostlo téměř o 20 %.
- Hrubá marže byla slabá a v posledním čtvrtletí aktuálního fiskálního roku klesla z 68,4 % na 66,3 %.
Více informací lze získat při pohledu na jednotlivé segmenty podnikání
- Networking: celkové objednávky vzrostly o 40 %, bez objednávek od „hyperscale“ společností o 25 %. Objednávky v aktuálním fiskálním roce dosáhly 9,3 mld. USD.
- AI: pro příští fiskální rok společnost očekává tržby z AI ve výši 7,5 mld. USD. To představuje růst ze 4 mld. USD v aktuálním roce.
- Security: segment meziročně vzrostl o 14 % na 2,22 mld. USD.
Výhled
- Projekce managementu pro výsledky na konci roku překonaly předchozí konsenzus. Tržby na konci příštího fiskálního roku by měly dosáhnout 72,8 mld. USD, přibližně o 6 % více než předchozí odhad.
- Výhled EPS vzrostl mnohem výrazněji: očekávané EPS pro příští čtvrtletí dosahuje až 1,33 USD, což by znamenalo hypotetický meziroční růst těsně pod 30 %.
- Jednoznačně nejslabší částí výsledkového reportu byl výhled marží na příští čtvrtletí, kdy společnost očekává pokles o 60 bazických bodů pod 66 %.
Závěr
Výsledky Cisco potvrdily, že společnost těží z probíhajícího investičního cyklu, zároveň však bojuje s optimalizací nákladů.
Poptávka je silná a široce rozložená. Hlavním tahounem zůstává segment networkingu, podporovaný především, ale nikoli výhradně, investicemi hyperscalerů.
Růst je viditelný, ale ve srovnání se zbytkem odvětví působí poněkud zklamáním, zejména vzhledem k velikosti a zkušenostem společnosti. Cisco však očekává další růst prodejů AI infrastruktury, pokračování cyklu modernizace sítí a zlepšení v segmentech security a services, takže trh má stále prostor ocenit optimističtější scénář. Valuační „strop“ během spekulací kolem výsledků je však u Cisco výrazně nižší než u jiných společností spojených s AI boomem.
Je také třeba upozornit, že růstový mix je stále více orientovaný na hardware, což zvyšuje tlak na hrubou marži a činí další zlepšování ziskovosti závislým na nákladové disciplíně, což je oblast, ve které má společnost zjevně problém. V následujících čtvrtletích tak nebude klíčové pouze tempo převodu AI objednávek do tržeb, ale stále více také obrana marží a zlepšování FCF.
Technická analýza CISCO (H1)
Navzdory výraznému poklesu od posledního maxima, přibližně o 12 %, a proražení dlouhodobého rostoucího kanálu směrem dolů si cena stále zachovává mírně býčí technický výhled. Rezistenční pásmo mezi 107 a 101 je široké a může se ukázat silnější, než nyní prodejci očekávají. To by mohlo akcie v krátkém až středním horizontu podpořit, pokud cena klesne směrem ke spodní hranici širokého konsolidačního kanálu. Dalším cílem kupujících ze současných úrovní je rezistence kolem 120, následovaná opětovným testem rezistenční oblasti mezi 126 a 130. Tento pohyb by podporoval také jev „golden cross“ (EMA 100 a 200). Zdroj: xStation5
Slovensky
Výsledky Cisco: Silné objednávky, ale marže sklamali
Americká sieťová spoločnosť zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2026, po ktorých akcie pri otvorení Wall Street klesajú približne o 7 %. Napriek tomu, že firma mierne prekonala zvýšené očakávania podporované investíciami do AI, trh reagoval na výsledky negatívne.
Výsledky
- Tržby vzrástli na 17,3 mld. USD oproti očakávaniam okolo 16,8 mld. USD, čo predstavuje medziročný rast približne o 15 %.
- EPS dopadlo lepšie a dosiahlo 1,22 USD (non-GAAP) oproti očakávaniam 1,17 USD, čo predstavuje medziročný rast približne o 100 %. Treba upozorniť, že minuloročný údaj za 2. štvrťrok 2026 bol účtovnou anomáliou s umelo nízkou porovnávacou základňou, výsledok je však aj tak pôsobivý: medzikvartálne EPS vzrástlo takmer o 20 %.
- Hrubá marža bola slabá a v poslednom štvrťroku aktuálneho fiškálneho roka klesla zo 68,4 % na 66,3 %.
Viac informácií možno získať pri pohľade na jednotlivé segmenty podnikania
- Networking: celkové objednávky vzrástli o 40 %, bez objednávok od „hyperscale“ spoločností o 25 %. Objednávky v aktuálnom fiškálnom roku dosiahli 9,3 mld. USD.
- AI: pre nasledujúci fiškálny rok spoločnosť očakáva tržby z AI vo výške 7,5 mld. USD. To predstavuje rast zo 4 mld. USD v aktuálnom roku.
- Security: segment medziročne vzrástol o 14 % na 2,22 mld. USD.
Výhľad
- Projekcie manažmentu pre výsledky na konci roka prekonali predchádzajúci konsenzus. Tržby na konci nasledujúceho fiškálneho roka by mali dosiahnuť 72,8 mld. USD, približne o 6 % viac než predchádzajúci odhad.
- Výhľad EPS vzrástol omnoho výraznejšie: očakávané EPS na nasledujúci štvrťrok dosahuje až 1,33 USD, čo by znamenalo hypotetický medziročný rast tesne pod 30 %.
- Jednoznačne najslabšou časťou výsledkového reportu bol výhľad marží na nasledujúci štvrťrok, keď spoločnosť očakáva pokles o 60 bázických bodov pod 66 %.
Záver
Výsledky Cisco potvrdili, že spoločnosť ťaží z prebiehajúceho investičného cyklu, zároveň však zápasí s optimalizáciou nákladov.
Dopyt je silný a široko rozložený. Hlavným ťahúňom zostáva segment networkingu, podporovaný predovšetkým, ale nie výhradne, investíciami hyperscalerov.
Rast je viditeľný, ale v porovnaní so zvyškom odvetvia pôsobí trochu sklamaním, najmä vzhľadom na veľkosť a skúsenosti spoločnosti. Cisco však očakáva ďalší rast predajov AI infraštruktúry, pokračovanie cyklu modernizácie sietí a zlepšenie v segmentoch security a services, takže trh má stále priestor oceniť optimistickejší scenár. Valuačný „strop“ počas špekulácií okolo výsledkov je však pri Cisco výrazne nižší než pri iných spoločnostiach spojených s AI boomom.
Treba tiež upozorniť, že rastový mix je čoraz viac orientovaný na hardvér, čo zvyšuje tlak na hrubú maržu a robí ďalšie zlepšovanie ziskovosti závislým od nákladovej disciplíny, čo je oblasť, v ktorej má spoločnosť zjavne problém. V nasledujúcich štvrťrokoch tak nebude kľúčové iba tempo konverzie AI objednávok do tržieb, ale čoraz viac aj obrana marží a zlepšovanie FCF.
Technická analýza CISCO (H1)
Napriek výraznému poklesu od posledného maxima, približne o 12 %, a prerazeniu dlhodobého rastového kanála smerom nadol si cena stále zachováva mierne býčí technický výhľad. Rezistenčné pásmo medzi 107 a 101 je široké a môže sa ukázať silnejšie, než v súčasnosti predajcovia očakávajú. To by mohlo akcie v krátkodobom až strednodobom horizonte podporiť, ak cena klesne smerom k spodnej hranici širokého konsolidačného kanála. Ďalším cieľom kupujúcich zo súčasných úrovní je rezistencia okolo 120, po ktorej nasleduje opätovný test rezistenčnej oblasti medzi 126 a 130. Tento pohyb by podporoval aj jav „golden cross“ (EMA 100 a 200). Zdroj: xStation5
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