Tržby SoftBank: Nestačí Intel a AI na presvedčenie investorov?

Jeden z kľúčových investorov a predpokladaných príjemcov boomu okolo AI, japonská spoločnosť SoftBank, zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2026.
Hoci rast tržieb prekonal očakávania, akcie po zverejnení výsledkov výrazne oslabili a straty presiahli 4 %. Dôvodom bolo výrazné zhoršenie nielen celkového zisku, ale aj kvality zisku.
Technická analýza SoftBank (D1)
Napriek veľmi výrazným výkyvom ocenenia zostáva uptrend zachovaný. Počas posledných dvoch korekcií sa kupujúcim podarilo rýchlo dostať cenu späť nad EMA200.
Zdroj: xStation5
Finančné údaje
- Tržby: 2,02 bilióna JPY oproti očakávaniam približne 1,92 bilióna JPY. Medziročný rast presiahol 10 %.
- Hrubý zisk: Vzrástol na 1,05 bilióna JPY, čím prekonal očakávania približne 955 miliárd JPY. Medziročne sa zvýšil približne o 10 %.
- Čistý zisk: Práve tu spoločnosť sklamala. Klesol na 347,3 miliardy JPY zo 421,8 miliardy JPY pred rokom, čo predstavuje pokles o viac než 17 %.
Diabol sa skrýva v detailoch
Ocenenie a odhad „skutočnej“ ziskovosti sú pri investičných spoločnostiach, ako je SoftBank, mimoriadne náročné. Skutočnosť, že spoločnosť investuje alebo sa aspoň snaží získať expozíciu voči segmentu AI, túto úlohu nijako neuľahčuje.
Napriek tomu rozdelenie výsledkov na jednotlivé položky naznačuje, že kvalita ziskov sa postupne zhoršuje.
Najväčším problémom je výrazný nárast predajných a administratívnych nákladov aj nákladov súvisiacich s pohybmi výmenných kurzov. Predajné a administratívne náklady medziročne vzrástli takmer o 70 % na 1,28 bilióna JPY, zatiaľ čo finančné náklady sa zdvojnásobili na 328 miliárd JPY.
Ziskovosť SoftBank je momentálne pod tlakom z dvoch strán:
- Na jednej strane spoločnosť nesie plné náklady svojej obchodnej stratégie vrátane rastúcich výdavkov v segmente AI Computing.
- Na druhej strane v dôsledku mimoriadne vysokej volatility jenu zaťažujú marže aj výnosy náklady na menové zabezpečenie. To sa odráža aj v tržbách uvedeného segmentu, ktoré vzrástli o 30 % v USD, ale iba o 17 % v jenoch.
Dva kľúčové ukazovatele investičnej spoločnosti – čistá hodnota aktív (NAV) a pomer úverov k hodnote aktív (LTV) – síce priamo nevyjadrujú ziskovosť, naznačujú však, že mnohé tvrdenia o napätí medzi veriteľmi spoločností zameraných na AI nie sú podložené aktuálnymi údajmi.
Zdroj: SoftBank Group Corp.
Čistá hodnota aktív (NAV) sa od konca 3. štvrťroka 2025 takmer zdvojnásobila na približne 70 biliónov JPY. Zároveň ukazovateľ LTV klesol z lokálneho maxima okolo 20 % na približne 13 %. To znamená, že napriek rastu hodnoty aktív zostáva zadlženosť na nízkej úrovni.
To všetko ukazuje, že ani výrazný rast hodnoty investícií spoločnosti sa zatiaľ nepremieta do skutočnej ziskovosti. Práve naopak, naznačuje, že vyššia hodnota portfólia zatiaľ neprináša zodpovedajúce finančné výsledky.
Je to zlá správa pre celé odvetvie?
Slabšie, alebo aspoň sklamaním sprevádzané výsledky SoftBank nemusia znamenať problém pre celý sektor AI, ani pre samotnú spoločnosť.
Horšie výsledky môžu byť dôsledkom špecifických investičných rozhodnutí a štruktúry portfólia SoftBank, nie odrazom situácie v celom odvetví. Môžu naznačovať, že spoločnosť alokovala kapitál menej efektívne, a to nielen z hľadiska výberu investícií, ale aj v dôsledku príliš vysokej koncentrácie portfólia.
Ani v prípade SoftBank nemusí pokles ziskovosti znamenať, že investičná téza zlyhala. Investičné spoločnosti zvyčajne pracujú s dlhším investičným horizontom a sú ochotné akceptovať dočasne nižšiu ziskovosť, pokiaľ zostáva dlhodobá investičná stratégia fundamentálne opodstatnená.
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