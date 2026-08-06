🚨☀️Je solárny boom na konci? SolarEdge sa prepadol o viac ako 30 %📉

- SolarEdge prekonal očakávania za Q2, no akcie sa napriek tomu prepadli o viac ako 30 %
- Investorov sklamal výhľad na tretí kvartál, ktorý výrazne zaostal za odhadmi Wall Street
- Spoločnosť upozornila na pretrvávajúci slabý dopyt po rezidenčných solárnych systémoch v USA a pokles marží
- Negatívna nálada sa preniesla na celý sektor - oslabili aj akcie Enphase Energy, First Solar či Sunrun
- SolarEdge prekonal očakávania za Q2, no akcie sa napriek tomu prepadli o viac ako 30 %
- Investorov sklamal výhľad na tretí kvartál, ktorý výrazne zaostal za odhadmi Wall Street
- Spoločnosť upozornila na pretrvávajúci slabý dopyt po rezidenčných solárnych systémoch v USA a pokles marží
- Negatívna nálada sa preniesla na celý sektor - oslabili aj akcie Enphase Energy, First Solar či Sunrun
Akcie spoločnosti SolarEdge Technologies sa v stredu prepadli o viac ako 30 %, čo predstavuje najväčší jednodňový pokles za viac ako rok. Zaujímavosťou je, že firma za druhý štvrťrok prekonala očakávania analytikov. Investorov však sklamal výhľad na nasledujúce obdobie, ktorý naznačuje, že oživenie v sektore bude pomalšie, než sa pôvodne očakávalo.
Spoločnosť dosiahla v druhom štvrťroku tržby vo výške 346,2 milióna dolárov, čím mierne prekonala odhady Wall Street. Zároveň sa po prvýkrát od roku 2023 vrátila na úroveň ne-GAAP prevádzkového zisku. Hrubá marža sa medziročne výrazne zlepšila z 13,1 % na 28,6 %, čo naznačuje, že firme sa darí stabilizovať hospodárenie po náročných rokoch. Trh sa však sústredil najmä na výhľad. SolarEdge očakáva, že v treťom štvrťroku dosiahne tržby len 310 až 340 miliónov dolárov, zatiaľ čo analytici počítali s približne 370 miliónmi dolárov. Spoločnosť zároveň predpokladá pokles hrubej marže na 22 až 26 %, čo naznačuje slabšie objednávky a nižšie využitie výrobných kapacít.
GRAF: Vývoj ceny akcie spoločnosti SolarEdge (SEDG.US, H1)
Zdroj: xStation5
Manažment upozornil, že americký rezidenčný trh so solárnymi panelmi zostáva slabý. Dopyt naďalej brzdia problémy s financovaním projektov prostredníctvom daňových úľav, neistota okolo regulácie FEOC a opatrnosť distribútorov, ktorí obmedzujú nákupy. To sa následne premieta aj do nižších objednávok pre SolarEdge. Negatívna reakcia sa neobmedzila len na SolarEdge. Pod predajný tlak sa dostali aj ďalšie spoločnosti zo solárneho sektora vrátane Enphase Energy, First Solar, Sunrun, Fluence Energy či Array Technologies. Investori sa obávajú, že slabší dopyt v USA môže zasiahnuť celý sektor.
Napriek tomu firma upozorňuje aj na pozitívny vývoj. V Európe sa jej tržby medziročne viac ako zdvojnásobili, na americkom trhu získala viac ako 50 % podiel v segmente komerčných strešných inštalácií a postupne rozširuje predaj novej platformy Nexis. Trh však zatiaľ tieto pozitívne správy prehliada a čaká na jasné známky oživenia dopytu v Spojených štátoch.
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